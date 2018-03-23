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Культура

Владимир Литвинов и Ольга Николаева: "Мы стремимся рассказать историю в каждом танце"

Владимир Литвинов и Ольга Николаева. Фото: Пресс-служба
14 апреля в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, пройдет Кубок мира по латиноамериканским танцам. Генеральный партнер – "Газпромбанк" (АО), официальный партнер – Авиакомпания NordStar. Организатор и ведущий – заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC Станислав Попов. Среди российских профессиональных дуэтов в Кубке мира примут участие Владимир Литвинов и Ольга Николаева. Их профессиональная карьера только начинается, и "домашний" турнир для этой пары особенно важен. 
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Владимир и Ольга рассказали о том, чего ждут от этих соревнований, о своем главном девизе в жизни и на паркете, и о многом другом.

Владимир: Мы с нетерпением ждем соревнований на Кубке мира, потому что выступать в Кремле для каждой пары из России особенно приятно и почетно. Но я знаю, что и многие иностранные пары очень рады приглашениям на эти мероприятия, они всегда ждут этой возможности станцевать на главном паркете России. Я считаю, что Кубок Кремля – один из лучших турниров в мире. Так говорят все, кто когда-либо танцевал на этой московской площадке. Хочу сказать огромное спасибо Станиславу Попову за то, что он так замечательно умеет организовывать турниры, создавать такую уникальную атмосферу. Я уже дважды танцевал в Кремле, но это было с другими партнершами. В апреле на Кубке мира мы, наконец, выйдем на кремлевский паркет с Ольгой – для нашего дуэта это будет первый опыт выступления в Кремле.

Ольга: Да, к сожалению, в любителях мы ни разу не танцевали в Кремле вместе с Владимиром. Когда любители начали танцевать там, мы уже не были парой. Собственно, наша профессиональная карьера и началась с того, что мы после более чем двухлетнего перерыва снова решили возобновить наше партнерство. В тот момент мы уже не видели себя в любителях, а только как профессиональный дуэт. Такое обоюдное решение о переходе к нам пришло одновременно. Первый наш турнир в статусе профессионалов состоялся 25 февраля. А в апреле мы, наконец, вместе выйдем на кремлевский паркет. Туда придут нас поддержать родители и близкие друзья. Государственный Кремлевский дворец – особенное место, торжественное. Танцевать там – очень большая ответственность. Там всегда очень красиво: зал, публика, музыка. Прекрасная организация. Из года в год кремлевские турниры становятся все лучше и лучше.

Станислав Попов. Фото: пресс-служба

Владимир: Когда я был маленький у нас дома некоторые программы по телевизору не показывались, поэтому мы специально ездили к друзьям моих родителей, чтобы записывать на видеокассету трансляцию Кубка Кремля на канале "НТВ+". У меня до сих пор бережно хранятся записи 1996-97 годов! Они навсегда останутся в моем семейном архиве, мы их с удовольствием время от времени пересматриваем.

Ольга: В детстве, когда я только-только начинала, появлялись первые видеозаписи с выступлением танцоров. Мы через десятые руки доставали кассеты с видео с Кубка Кремля, какие-то трансляции по телевидению, записанные на домашний магнитофон. Эта кассета была засмотрена до дыр. И, конечно, будучи ребенком, я мечтала о том, что когда-нибудь и я смогу там выступить.

Владимир: Для нашей пары главная задача на этот турнир – показать хороший танец, порадовать, в первую очередь, друг друга отличным выступлением, порадовать своих педагогов. И просто получить большое удовольствие.

Ольга: Я лично собираюсь просто наслаждаться и кайфовать от того, что я нахожусь в Кремле и танцую. Потому что за эти два с половиной года пока у меня был перерыв в карьере, я приходила на все Кубки Кремля в качестве зрителя. И мне было, конечно, немножко обидно, что я не могу там выступать. Поэтому я жду с нетерпением, когда я уже выйду на этот паркет как участница!

Владимир: И я очень жду этот момент. На мой взгляд, сильной стороной нашего дуэта является индивидуальность каждого из нас – и меня, и Оли. Отсюда и индивидуальность нашей пары, которую мы демонстрируем в каждом выступлении. В нашем дуэте присутствует ярко выраженное мужское и женское начало. На мой взгляд, это одно из основных преимуществ нашей пары. А еще девиз "Через тернии к звездам" – это про нас. И это тоже наша сильная сторона – уметь преодолевать все невзгоды, препятствия и двигаться вперед.

Полина Телешова и Кирилл Белоруков. Фото: пресс-служба

Ольга: Я согласна с Вовой. Думаю, что наша самая сильная сторона в том, что мы можем показать историю. То есть не быть просто двумя спортсменами на паркете, а именно показать историю взаимоотношений мужчины и женщина в каждом танце.

Владимир: Я считаю, что сильная сторона характера моей партнерши – это ее упорность. Оля очень трудолюбивая. Она очень открытый человек в своих эмоциях, желаниях. Да и вообще во всех своих проявлениях.

Ольга: Если говорить о Владимире, как о человеке, то он очень-очень добрый и открытый. Я знаю, что он всегда в любой ситуации сможет мне помочь. А как танцор он, безусловно, безумно талантливый, красивый на паркете, красивый в жизни. Только он может справляться с моим львиным характером, который зачастую слишком ярко проявляется.

Владимир: Что есть, того не отнять (смеется). Конечно, как у каждой пары, у нас бывают разногласия.

Ольга: У нас одни сплошные разногласия. (смеется)

Стефано Мориондо и Дарья Глухова. Фото: пресс-служба

Владимир: В любом случае мы пытаемся находить компромиссы, слушать друг друга, стараемся идти на уступки и считаем, что каждый из нас ответственен за нашу пару и за наш общий результат. Мы считаем, что в нашей паре 1+1=1. Поэтому мы стараемся это учитывать и всегда выходить из разных ситуаций с положительным результатом.

***

Владимир и Ольга: Мы хотим пожелать всем зрителям, которые придут 14 апреля в Государственный Кремлевский дворец, хорошо провести вечер и получить удовольствие от исключительной атмосферы, в которой они окажутся. А еще желаем всем здоровья, счастья, любви, и чтобы все мечты сбывались!

Кубок мира по латиноамериканским танцам – 14 апреля, Государственный Кремлевский Дворец, начало в 18.00

Организатор и ведущий турнира – заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного совета по танцу (WDC) Станислав Попов.

23 марта 2018, 16:11

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