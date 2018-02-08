Как преодолеть страдания и боль

В Санкт-Петербурге в Центральном выставочном зале "Манеж" открылась международная выставка "Преодоление". На суд публики представили размышления российских и японских художников. Выставка продлится до 10 марта, а затем работы художников отправятся в Москву и будут представлены в "Новом Манеже".



Экспозиция проходит в рамках масштабного проекта "Такеда. Боль и Воля", главная цель которого – развитие паллиативной помощи. Ведь облегчать страдания тяжело– и неизлечимо-больных – это все что можно сделать.

Часть картин посвящена преодолению боли и физических возможностей, герои других работ борются с суетой, однообразием, трудностями, людским равнодушием. Тематика работ различная – вот пациент в больнице, школьник, взбирающийся по канату, безмятежная гладь пруда.



"Этой выставкой мы хотели привлечь внимание россиян к тому, как много людей в нашей стране нуждается в нашей поддержке, помощи. Сегодня в России паллиативная помощь нужна сотням тысяч людей. А если сюда добавить людей, которые, безусловно, включаются в этот процесс, – это родные, близкие, – их будет намного больше. Всем им приходится сталкиваться с преодолением – душевным, физическим, внешним, внутренним. Мы хотели показать, как оно многолико", – рассказал Dni.ru генеральный директор фармацевтической компании "Такеда Россия", глава региона СНГ, при поддержке которой и была организована выставка, Андрей Потапов – Мы надеемся, что эмоции, которые художники вложили в свои работы, помогут всем, кто их увидит. Выйти с выставки немного измененными, немного более сильными и готовыми помочь всем тем, кому нужна наша поддержка".

Отбирал картины для экспозиции ректор Академии художеств Семен Михайловский. "Здесь работы как состоявшихся художников, так и студентов российских и японских вузов. Выставка предлагает оценить не только талант художника, но и его социальную чувствительность – способность демонстрировать свое отношение к жизни, сопереживать. Некоторые писали работы сами, вдохновленные темой, некоторые размышляли на тему преодоления раньше и просто представили свои работы на выставку, остальным организаторы предоставили мастерскую, краски, холсты. Поэтому этот проект еще и помогает молодым художникам, дает им шанс предстать перед публикой, стать узнаваемыми", – рассказал он.

Высоко оценивает пользу от подобных проектов и главный внештатный специалист по паллиативной медицине Санкт-Петербурга Зоя Софиева. "Искусство дает невероятный стимул и для пациентов, и для сотрудников – мы же тоже выгораем, постоянно сталкиваясь со страданием. Эта выставка очень созвучна нашей деятельности – мы постоянно преодолеваем нежелание пациента принимать нашу помощь. Ведь это самое главное – чтобы пациенты не боялись и обращались вовремя", – подчеркнула она.