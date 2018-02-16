Главные книги о здоровье

Телеведущий и врач Сергей Малоземов в своих передачах "Чудо техники" и "Еда живая и мертвая" рассказывает о том, как устроен телескоп, из чего на самом деле состоит молоко и где найти правильное мясо. Он следит не только за последними открытиями и изобретениями, но и пишет об этом книги. Dni.ru совместно с издательство "Эксмо" решили подробнее рассказать, о чем же его исследования.

"Еда живая и мертвая "5 принципов здорового питания"

Свои лучшие исследования, важные результаты многочисленных передач, рекомендации признанных специалистов по питанию Сергей Малоземов собрал воедино в своей первой книге "Еда живая и мертвая: 5 принципов здорового питания". Наука знает точно, что сейчас главной проблемой является, прежде всего, то, что и сколько мы едим. В книге автор разбирает пять основных принципов правильного питания: меньше калорий, мяса, соли и сахара, больше овощей, фруктов и разнообразия в еде. Вся информация в книге основана на статьях, опубликованных в престижных научных журналах, исследованиях и экспериментах признанных специалистов по питанию со всего мира и общении с физиологами, нутрициологами, долгожителями, поварами, фермерами из России, Франции, Италии, Испании, США, Японии, Эквадора и многих других стран. Кроме того, вся книга построена на исследованиях, проведенных в ходе программы "Еда живая и мертвая". "Интересно было бы понять в том числе и для себя, что же надо есть, чтобы прибавить, а не убавить здоровья. Да еще и так, чтобы не возненавидеть все вокруг и продолжать получать удовольствие от жизни, в том числе и за обеденным столом. Задача оказалась непростой, но в итоге, объехав полмира и пообщавшись с десятками авторитетнейших ученых, я, как мне кажется, нашел те формулы, которым теперь следую сам и которыми хочу поделиться в этой книге,"– делится с читателями автор.

"Еда живая и мертвая. "Продукты-целители и продукты-убийцы"

Во второй книге "Еда живая и мертвая. Продукты-целители и продукты-убийцы" автор подробно анализирует продукты, составляющие ежедневный рацион каждого человека: хлеб, мясо, рыба, овощи, фрукты, соль, сахар, молоко. Он классифицирует их на те, что приносят реальную пользу здоровью, и те, которые медленно убивают день за днем. Врач подробно рассказывает, так ли опасен хлеб, как о нем говорят, и как рождались хлебные "страшилки". За что мясо объявили врагом и может ли оно быть действительно полезным. Почему семга и форель, искусственно выращиваемые на многочисленных фермах, под завязку накачаны антибиотиками и химией. Кроме того, Сергей Малоземов приводит интересные факты о продуктах, которые помогают заново познакомиться с ними и раскрыть их не слишком известные полезные свойства. Например, свекла может выступать в качестве совершенно легального допинга для легкоатлетов, редиска опасна для тех, у кого гастрит или язвенная болезнь, а большинство людей на планете вообще не могут употреблять молоко. Только 30% взрослых пьют его без последствий.

"Технология бессмертия"

Научно-технический прогресс всегда пугал человечество. Обязательно находились те, кто заявлял об опасности антибиотиков, прививок, радиоволн, сотовых телефонов, клонирования, был против создания роботов или страшился киборгов, уверяя, что сумасшедшие ученые разрабатывают все это с целью устроить техногенную катастрофу. В своей новой книге известный телеведущий разбирает самые популярные мифы о влиянии науки и техники на здоровье и жизнь человека. В ней он пытается максимально просто, понятно и доступно поговорить с читателем о том, что правда, а что "бабушкины сказки" в таком вопросе, как влияние научно-технического прогресса и его составляющих на здоровье и жизнь современного человека. Автор опирается исключительно на результаты экспериментов, опытов и научных исследований, свои выводы он основывает на общении с признанными специалистами.