Легендарный актер умер перед операцией

В США в больнице на 74-м году жизни умер Стив Дэш, передает Ura.ru. Причиной смерти называют осложнение диабета. Ранее актер был госпитализирован – врачи готовились к операции по ампутации левой ноги.
Стив Дэш приобрел славу легенды кинематографа за роль маньяка Джейсона Вурхиза в фильме "Пятница, 13-е. Часть 2", вышедшем на экраны в 1981 году. В отличие от остальных лент, в этой лицо героя закрывала не хоккейная маска, а рваный холщовый мешок.
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