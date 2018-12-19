В Москве умерла знаменитая художница

В своей квартире на проспекте Мира в Москве в возрасте 94 лет ушла из жизни художница Любовь Лондон, передает "Экспресс-газета". По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. По информации СМИ, она страдала от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Работы Любови Лондон можно увидеть в галереях России, Италии, Украины, Германии. Она не только писала картины, но и создавала скульптуры.
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