Гитариста Aerosmith увезли в больницу с концерта

Гитаристу культовой рок-группы Aerosmith Джо Перри стало плохо во время выступления в спортивном комплексе Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Музыканта экстренно госпитализировали прямо со сцены, передает "360".
Как пишет Теleprogramma.pro, сейчас гитарист находится под наблюдением медиков. Его жизни ничто не угрожает, однако диагноз Перри не разглашается.
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