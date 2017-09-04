Диктор Кремля нашел себе преемника

Евгений Хорошевцев рассказал, как искал себе преемника. По словам бессменного диктора Кремля, который объявляет президента России Владимира Путина на всех значимых мероприятиях, молодой человек сам нашел его.

"Этот мальчик написал письмо Путину, в котором сообщил, что хочет вести военный парад. Это письмо дошло до меня с припиской: "Посмотрите". Вот сейчас учу его, занимаюсь, но к мероприятиям с участием президента Путина он пока еще не готов", – сказал телеведущий.

Хорошевцев в интервью РИА Новости отметил, что современным дикторам не хватает грамотности. "Знание русского языка сегодня является проблемой, а эти знания нужны обязательно. Есть словарь Розенталя для дикторов телевидения и радио. Все, что там написано, актуально и на сегодняшний день. Кофе – не "оно", а "он". Нужно говорить не "за закрытыми дверями", а "за закрытыми дверьми". Нужно правильно произносить фамилии, подходить к человеку и спрашивать, как произносится его имя. К сожалению, сейчас этим вопросам уделяют мало внимания", – посетовал он. Однажды диктор нашел в своем сценарии слово "дережер".

Легендарный "голос Кремля" поделился историями из своей богатой практики и рассказал, за что его ругал Путин. "Во время награждения я произнес: "Орден Дружбы народов". Такая награда была в советское время, а сейчас – орден Дружбы. Путин сказал мне. Я ему пообещал, что такое больше не повторится", – поведал Хорошевцев.

Помимо этого, он прокомментировал известный случай, когда не смог выговорить фамилию главы МВД Владимира Колокольцева. "Я объясню, что случилось. Дикторы всегда читают чуть вперед, глазами смотрят на текст, который идет дальше. После фамилии министра внутренних дел России нужно было произнести имя его коллеги из Узбекистана, и я на нем зациклился, да так, что не смог произнести фамилию Владимира Колокольцева", – признался прославленный диктор.