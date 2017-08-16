В фильме "Гоголь. Начало" актрис заставили сняться голыми

Очередной скандал разразился вокруг российской картины "Гоголь. Начало". Актрисы массовки заявили, что их обманом принудили сняться в обнаженном виде.

Как рассказала одна из участниц эпизода с "голыми ведьмами", в контракте не были прописаны сцены, которые актрисы должны играть обнаженными. "Когда я подписывала договор о съемках в массовке, об этом и речи не шло", – подчеркнула она.

По словам актрисы, ее и других девушек из массовки отвезли в лес примерно в 100 километрах от Пскова, где уже все было подготовлено к съемкам, сообщает Life.ru. "Неожиданно бригадир массовки объявил, что все участвующие в сцене актрисы должны раздеться", – рассказала она.

Актриса попыталась возмутиться, что о съемках в голом виде не предупреждали, однако ей пригрозили не выплатить гонорар. Кроме того, девушка все равно не смогла бы самостоятельно выбраться из леса и ей пришлось бы несколько часов ждать окончания процесса.

"В итоге я провела на улице в обнаженном виде более четырех часов. Режиссер постоянно требовал новых дублей, в перерывах между которыми мы не успевали согреться", – пожаловалась актриса. Девушка призналась, что даже подумывала о том, чтобы написать на съемочную группу заявление в полицию. Однако авторы картины пообещали, что лица актрисы не будет видно в кадре.

Картина "Гоголь. Начало" выйдет на большие экраны 31 августа. Однако еще до премьеры фильм был жестко раскритикован за обилие откровенных сцен.