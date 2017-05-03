"Стражи Галактики-2" рассекретили ген Бога

В российский прокат выходит вторая часть экранизации комиксов Marvel. В продолжении "Стражей Галактики" есть все, за что зрители полюбили оригинал: характерные и запоминающиеся герои, бездна юмора (местами очень удачного), зрелищная картинка и ретро-музыка, без которой ни космос, ни Землю, ни запутанные отношения никак не спасти. В кино – с 4 мая.

О ЧЕМ

Если очень коротко, то вторые "Стражи" по фабуле напоминают бразильский сериал, действие которого перенесено в космос – и это не так уж плохо. Сценаристы сиквела сосредоточились на внутреннем мире героев, на их эмоциях, отношениях и даже семейных тайнах и конфликтах, завернув все это в лихой сюжет с межгалактическими битвами, яркую картинку с золотыми женщинами исполинского роста и хиты 70-х годов.





Главный конфликт, конечно, разворачивается между суверенами и Стражами. "Золотая" империя гонится за командой Звездного Лорда (Крис Пратт), который в паре с ехидным енотом (он так и не хочет признавать свою принадлежность к этому виду животных) пытается управлять сломанным кораблем.

И тут на горизонте появляется Эго (Курт Рассел) – Бог всего сущего и отец Питера, любезно приглашающий космических путешественников отправиться на его планету. И пока Звездный Лорд опьянен осознанием своего божественного происхождения, его возлюбленная Гамора (Зои Салдана) пытается узнать, что скрывает новоиспеченный отец в недрах сказочно красивой планеты и кем на самом деле он является.





ГДЕ МЫ ЭТО ВИДЕЛИ

В первой части. Вторая серия "Стражей Галактики" сделана добротно, радует глубокая прорисовка персонажей. Твердолобый весельчак Дракс раскрывается как трогательный, чуткий и даже немного сентиментальный персонаж в дружбе с эмпаткой Мантис, которая вдохновляет его на шутки в духе "какая же ты уродина, но уродины обычно добрые" и тошноту, "когда представил себе совокупление с тобой".





Коммуникативный талант Грута не разросся шире все той же, одной единственной, фразы "я есть Грут!" – которая все равно каждый раз тянет уголки губ к ушам, – но в этот раз у "пенька" ответственная миссия по уничтожению вселенского зла в обличии Эго. И хоть в русском переводе мы не слышим голос Вина Дизеля, мысль о том, что за таким малышом стоит исполинский дух во плоти, умиляет.

Поражает ли вторая серия похождений кардинальными переменами? Нет, однако поклонникам первой она понравится, ибо не является явной калькой оригинала, а новых зрителей подкупит ненавязчивым юмором, добротой и зрелищностью IMAX (лучше всего этот фильм смотреть так, конечно же). Кстати, продолжение "Стражей" заметно повзрослело: возрастное ограничение – 16+.





ЧТО НОВОГО



Сосредоточившись на хитросплетениях человеческих отношений, сценаристы и режиссер решили играть по-крупному. Так, отец Лорда оказывается создателем всего сущего, который очень убедительно объясняет причину своего самолюбования, любовь к культу личности и водит экскурсии по своему внутреннему миру, материализовавшемуся в планете Эго. Назвавшийся Богом проповедует патриархальный образ жизни и милосердие, но это не помешало бросить любимую женщину на энном месяце беременности и улететь в космос.





История с Эго разворачивается по-буддистки пестро, а главной антитезой ожидаемо становится ум (в данном случае воплощение мирового зла) – сердце (творческое начало, любовь и всепобеждающее добро). Надо сказать, если бы не шутки ниже пояса и юмор уровня пятого класса образовательной школы, то сиквел вполне можно было бы рекомендовать к семейному просмотру. Добрых шуток и ситауативного юмора там предостаточно, балом правят семейные ценности, любовь, дружба, командный дух и всепрощение, а выяснение, кто главнее и сильнее ни зритель, ни сами герои не воспринимают всерьез.





"Стражи" в этот раз в буквальном смысле заводят нас в голову главных героев: Лорд демонстрирует свою богатую фантазию в битве с новоиспеченным папашей, который успел обучить его главной премудрости "вообрази – и это материлизуется" (и сыночек, надо сказать, не радует богатым внутренним миром), а Гамора - трансформацию из "железной женщины" в нежную, чутким и вполне дружелюбную сестру и возлюбленную.





В перерыве между битвами и прибаутками зрителю все больше открывается истинная суть Эго, который, скажем так, не совсем Бог в традиционном понимании. Его милосердие оказывается наигранным, а под парадной короной-троном, венчающей планету, скрываются обломки таких же "избранных сыновей", падших жертвами тщеславия и эго – и своего, и "отцовского". Словом, это все та же история про "я тебя породил – я и убью", и полезна она с точки зрения наглядности того, как индульгенция убивать, если ты силен и всемогущ, живет не только в сознании тирана, но и быстро проникает в сознание масс.

Хитрость в том, что в фильме номинально побеждает добро (нетрудно догадаться), но в эту однозначную победу не верится: мысль о том, что нет добра и зла, черного и белого, жизни в отрыве от смерти, любви без драмы, взросления без боли, - красной нитью летает вместе с экипажем разноцветных странников. Которые уже нашли себе приключений на третью часть.

