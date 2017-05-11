6 фильмов ужасов на основе реальных событий

Любите пощекотать себе нервы просмотром остросюжетного триллера или фильма ужасов? Но знали ли вы о сценариях, написанных самой жизнью? Dni.Ru вспоминают самые страшные фильмы, сюжет которых основан на реальных событиях.

"Изгоняющий дьявола" (1973, режиссер Уильям Фридкин)

Экранизация романа Уильяма Блэтти наделала немало шума в начале 1970-ых годов. Известно, что писатель вдохновился на роман "Экзорцист" после знакомства с мальчиком, который не на шутку пугал свою мать "одержимостью".

"Девушка напротив" (2007, режиссер Майкл Файор)

В это сложно поверить, но сюжет устрашающего триллера "Девушка напротив" тоже основан на реальных событиях. Когда-то штат Индиан потрясла шокирующая история: нанятая присматривать за 16-летней девочкой няня принялась избивать и калечить свою подопечную, зачастую привлекая к этому собственных сыновей. В результате несовершеннолетняя девушка скончалась от кровоизлияния в мозг. Режиссер Майкл Файор немного переиначил историю, сняв фильм о матери, которая жестоко истязает собственных детей.

"Заклятие" (2013, режиссер Джеймс Ван)

Пожалуй, один из самых остросюжетных триллеров последних лет – это "Заклятие" Джеймса Вана. Вы не поверите, но около двадцати лет назад некие фермеры действительно рассказали режиссеру о проклятии старой ведьмы, из-за которого они не смогли жить на собственных землях.

За гранью страха (2007, режиссер Зев Берман)

Печально известный сектант Констанзо в конце XX века "прославился" на весь мир. Психически неуравновешенный религиозный фанатик регулярно совершал обряды жертвоприношений и впоследствии поедал внутренности своих жертв.

"Палач Дамер" (2002, режиссер Дэвид Джекобсон)

Людоед Дамер и правда существовал. Он убивал людей на протяжении двадцати лет – с начала 70-ых по 90-ые годы. Интересно, что суд признал каннибала вполне вменяемым и назначил ему несколько пожизненных сроков. Однако выжить Дамеру не удалось – в тюрьме его вскоре убили сокамерники.

"Шесть демонов Эмили Роуз" (2005, режиссер Скотт Дерриксон)

Тот редкий случай, когда сценарий фильма полностью совпадает с реальными событиями. Вам сложно поверить, что экзорцисты могли убить человека? Или в то, что кто-то может быть одержим "настоящими бесами". Скептики-сценаристы тоже в это не верили. Пока не наткнулись на шокирующую аудиозапись.