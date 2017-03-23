Необычный подвесной ресторан откроется летом в Монако

Новый курортный сезон в княжестве Монако ознаменуется событием международного масштаба. Всего на десять дней на террасе Казино Монте-Карло откроется самый необычный в мире ресторан, в котором гости смогут продегустировать блюда от мишленовских шеф-поваров за столом, парящим на высоте 50 метров.

В самом сердце Монако будет установлен кран, который будет поднимать и опускать уникальный подвесной ресторан. Из-за стола посетители заведения смогут увидеть полюбоваться ключевыми достопримечательностями Княжествами и красотами лазурного побережья Средиземного моря.

Каждый день с 7 по 16 июля 2017 года выдающиеся шеф-повара, удостоенные наивысших наград в области кулинарного искусства, в том числе и звезд Мишлен, будут готовить свои лучшие блюда на высоте 50 метров над землей. В "подвесном" ресторане будут проходить обед и два ужина в день. Посетить его можно будет в полдень, на закате или поужинать под звездным небом.

Гостей временного заведения пристегнут ремнями безопасности к специальным креслам, по форме напоминающим сиденья спортивных автомобилей. Во время трапезы за столом смогут одновременно разместиться 22 гостя. Повара и обслуживающий персонал будут работать в центре подвесной платформы на открытой кухне.

Подвесной ресторан в разное время уже становился временной достопримечательностью Парижа, Брюссея, Лас-Вегаса, Нью-Йорка, Ванкувера и многих других крупных городов.

