Неизвестный отдал за фотографии Гитлера $41 тысячу

Альбом с личными фотографиями Адольфа Гитлера приобрел анонимный участник аукциона в графстве Кент. Изначально коллекция редких снимков оценивалась в примерно 18, 5 тысяч долларов и 15 тысяч фунтов стерлингов.

О покупке необычного лота сообщает издание New York Times . Представители британского аукционного дома C&T Auctioneers уже подтвердили успешную продажу. О том, что фотоальбом с ранее непубликовавшимися снимками Адольфа Гитлера будет выставлен на торги, стало известно 13 марта.

Как рассказали журналистам сотрудники C&T Auctions, альбом был найден в спальне знаменитой любовницы Гитлера – Евы Браун. "Снимки, которые можно найти в этом альбоме, естественные, расслабленные, многие из них забавные, и практически наверняка их не разрешили бы опубликовать. В какой-то мере их можно назвать откровенными", – цитирует Life.ru консультанта аукционного дома Тима Харпера.

Судя по всему, фотографии были сделаны в разное время близкими людьми основателя национал-социализма. Во время правления фюрера все материалы о нем проходили строжайшую цензуру. По свидетелям современников, Гитлер лично утверждал каждый свой снимок для публикаций в СМИ. Именно по причине отсутствия в открытом доступе "бытовых" снимков предводителя фашисткой Германии коллекционеры очень заинтересовались необычным альбомом.

Пользователи социальных сетей уже успели осудить анонимного покупателя нашумевшей коллекции. По их мнению, все фотографии Гитлера нужно было уничтожить еще в прошлом веке.