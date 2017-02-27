Создатель программы "Жди меня" умер в больнице

В Москве скончался известный журналист и создатель программы "Жди меня" Сергей Кушнерев. За несколько дней до смерти он был госпитализирован с инсультом.

Телепродюсер и журналист скончался на 55-м году. О смерти Сергея Кушнерева сообщил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. По его словам, создатель программы "Жди меня" долго боролся с тяжелым заболеванием. Дата прощания будет объявлена позднее.

Напомним, что Кушнерев был госпитализирован 17 февраля с инсультом. Его доставили в одну из московских клиник и поместили в отделение реанимации.

Кушнерев был автором телепроектов "Женские истории" с Оксаной Пушкиной, "Жди меня", "Последний герой", "Фабрика звезд – 7" и других. Участвовал в создании фильмов "Сны о войне" (1996), "Дембельский альбом" (1997) и "Новый год в Чечне" (1997). Его плодотворный труд был отмечен множеством наград. В 1985 году журналист получил медаль "За трудовую доблесть", в 2006-м – орден Дружбы.

Кушнерева сложно было назвать медийной персоной – он редко давал интервью. Однако в Сети можно найти его комментарий по поводу смерти ведущего программы "Жди меня" Игоря Кваши.