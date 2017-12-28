Вскрылись позорные факты о развратнике Николае II и Матильде

Госархив официально признал факт беременности Матильды Кшесинской от Николая Второго. Специалисты подтвердили подлинность мемуаров балерины.

Эксперты сочли подлинными исправления, сделанные в первом машинописном варианте воспоминаний. По словам директора Госархива Ларисы Роговой, фрагмент текста, ранее опубликованный в СМИ, действительно был написан Матильдой Кшесинской. К такому выводу сотрудники Госархива пришли, проведя сравнение почерка, которым были сделаны исправления, с образцами из других документов, авторство которых, без сомнения, принадлежало Кшесинской, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно... расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, чтО тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела", – именно этот фрагмент балерина вычеркнула из своих мемуаров. Исправления породили множество споров и заставили экспертов сомневаться в подлинности текста. Таким образом, официально подтвердились слухи о беременности Кшесинской от Николая Второго.

Напомним, история взаимоотношений последнего императора России Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской стала предметом горячей дискуссии во время создания и премьеры фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Депутат Госдумы Наталья Поклонская всеми силами пыталась помешать съемкам. Экс-прокурор Крыма посчитала, что история любви царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, а потому попросила запретить фильм к показу. Набожный депутат 43 раза писала жалобы в Генеральную прокуратуру России.

