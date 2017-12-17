Умер режиссер Георгий Натансон

В Москве на 97-м году жизни скончался прославленный советский и российский режиссер Георгий Натансон. О смерти деятеля кино рассказала его дочь Марина Лузгина.

"Георгий Григорьевич ушел из жизни в воскресенье у себя дома", – цитирует ее "Интерфакс". О дате прощания и месте похорон будет объявлено позже.