Русские писатели отличались не только любовью к слову, но и к спорту. Александр Сергеевич Пушкин, например, обожал боксировать.

В Царскосельском лицее, где учился поэт, физической активности уделяли много времени. В учебной программе заведения было плавание, фехтование, танцы и верховая езда. По воспоминаниям Павла Анненкова, мемуариста Пушкина, поэт был необыкновенно развит физически: он обладал "крепкой, мускулистой и гибкой" фигурой. "Пушкин славился как неутомимый ходок пешком, страстный охотник до купанья, езды верхом и отлично дрался на эспадронах, считаясь чуть ли не первым учеником у известного фехтовального учителя Вальвиля", писал Анненков.

Александр Сергеевич был страстным поклонником бокса, переняв это увлечение у своего кумира Байрона. Петр Вяземский, друг "солнца русской поэзии" вспоминал, что именно Пушкин пристрастил его к боксу в 1827 году. Исследователи считают, что поэт изучал приемы английского единоборства по книгам, привезенным из Франции, пишет портал "культура.рф".

Еще одним классиком русской литературы, любившим спорт, был Лев Толстой. Писатель оборудовал в своем имении один из первых в Российской империи теннисных кортов. Кроме того, автор "Войны и мира" регулярно делала зарядку, и отличался физической силой до преклонных лет. На свое семидесятилетие граф купил себе две гири, с которыми исправно упражнялся. Для писателя, человека интеллектуального труда, это достаточно оригинальное увлечение.

Толстой, превосходно державшийся в седле, освоил новое на тот момент устройство: в 67 лет он купил велосипед, на котором научился прекрасно кататься. Американское научно-популярное издание Scientific American сообщало: "Граф Лев Толстой…теперь катается на велосипеде, приводя в изумление крестьян в своем поместье".

От графа не отставал и его знакомый, писатель Александр Куприн. Лев Толстой описывал его как "мускулистого, приятного силача". Автор "Грантового браслета" говорил: "Спорт – большая и великая сила, и занятия им под опытным руководством дают громадную массу наслаждений и несомненную пользу в деле физического развития".

Александр Куприн занимался тяжелой атлетикой, конным спортом и плаванием. Писатель был уверен, что каждый житель Петербурга должен уметь хорошо плавать. "Это умение необходимое нам, русским, особенно петроградцам, живущим около больших водных пространств", – говорил Куприн.

"Превосходным спортсменом", по собственным словам, был Владимир Набоков. С самого детства писатель обучался боксу и фехтованию. Кроме того, будущий знаменитый писатель любил играть в теннис. Зимой Набоков катался на коньках, а летом на роликах. Страсть к теннису несколько раз сильно помогала писателю. Во время его эмиграции он зарабатывал себе на жизнь в Германии уроками английского языка и проводил занятия по теннису.

Кроме того, по воспоминаниям современников, Владимир Набоков был выдающимся футболистом. Он был вратарем команды колледжа в Кембридже. Писатель признавался, что "ни разу за три года в Кембридже не навестил университетской библиотеки и даже не позаботился выяснить, где она расположена", но постоянно играл в футбол.