Россияне ополчились на Пугачеву

В адрес генерального директора Первого канала Константина Эрнста может поступить обращение, которое уже подписали более 65 тысяч человек. Россияне просят поменять программу новогоднего эфира в 2018 году.

Судя по тексту петиции, новогодняя программа этого года понравилась не всем телезрителям. Новогодний эфир с участием Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Филиппа Киркорова вызвал массовую волну критики как от публичных культурных деятелей, так и простых телезрителей. Петиция в адрес Константина Эрнста была создана жителем Ростова-на-Дону Вадимом Манукяном.

"Все уже потихоньку свыклись с вашим "Давай поженимся", но когда вы запустили эту передачу в декабре вместо хоккейного матча... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)"– возмутился ростовчанин, а также посетовал на многочисленные недочеты в телепроектах Первого канала.

"Почему особо выделил новогодний эфир „Первого канала“? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом „В гостях у примадонны“. Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!"

Обращение Манукяна не ограничивается требованием убрать из новогоднего эфира примадонну и "ее свиту". Россиянин просит Константина Эрнста провести социальные исследования по этому вопросу. В настоящий момент сбор подписей продолжается.

Напомним, по итогам 2016 года Первый канал впервые не стал лидером телевизионного рейтинга, уступив почетное место телеканалу "Россия 1". Ранее "Первый" проигрывал в этой гонки лишь однажды – в 2012 году.