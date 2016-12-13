Правила новогоднего декора для встречи Огненного Петуха

Подготовка своего дома к предстоящему новогоднему торжеству, пожалуй, самая приятная миссия в уходящем году. Соблюдение традиций плюс настроение, которое навевает предвкушение торжества – вот те основополагающие аспекты, которые делают нашу жизнь интересней, насыщенней и ярче накануне праздника.

Художник-дизайнер Наталья Попова поделилась с читателями Dni.ru секретами того, каким же будет новогодний декор в преддверии года Петуха.

Радость и предвкушение долгожданного праздника вполне можно было бы приравнять к детскому восторгу, да и сам Новый год, в общем-то, родом из нашего детства. Наверное, именно поэтому, всегда так хочется создать у себя дома самую настоящую сказку и, не смотря на возраст, семейное положение, социальный статус – ждать чуда, подарков, чего-то необычного.

"Прежде чем приступить к декору, не лишним будет напомнить, что наступающий Новый год по восточному календарю будет годом Огненного Петуха. Исходя из этого самыми актуальными цветами в декоре станут все оттенки красного (от ярко-алого до рубинового), оранжевый, белый, зеленый, коричневый, желтый и золотой. Причем последний будет таким же популярным, как и красный, ведь мы все помним, что петушок – "золотой гребешок", – говорит дизайнер.

Поскольку символ года прекрасный семьянин и гостеприимный хозяин, в новогоднем декоре стоит уделить особое место старым, винтажным игрушкам, которые достались вам по наследству от мам и пап, бабушек и дедушек. На самом деле, в этих старых, потертых шариках, хлопушках, фигурках снеговичков есть особое очарование: они отсылают нас к тем самым новогодним традициям, которые передаются из поколения в поколение в вашей семье.

При этом в выборе самого новогоднего дерева можно отойти от классических канонов и остановиться на чем-то более экстравагантном, если это то, что вы действительно хотите.

Искусственная или натуральная красавица станет главным атрибутом праздника – решать вам. И та, и другая ель имеют свои преимущества: лесная красавица подарит вашему дому неповторимый аромат, но простоит недолго, и находить после нее иголки вы будете до марта месяца. Искусственный аналог всем хорош, причем можно найти сразу вариант со светодиодной подсветкой, нестандартным цветовым решением, например, триколор в цветах российского флага, любого размера и фасона. Но нужно заранее продумать, где вы будете хранить искусственную ель до следующего праздника.

Никаких особых способов в декоре новогодней елки в год Петуха нет, можно пойти по классическому пути, развесив игрушки в хаотичном порядке. "Один из вариантов, который я могу предложить вашему вниманию – это спираль, когда вы размещаете, как бы по кругу, сначала игрушки одной цветовой гаммы, затем следующей и так далее, на мой взгляд, это выглядит нетривиально, и обязательно должно понравиться и вашим гостям, и символу наступающего года. Единственное, при украшении ели в этом сезоне приветствуется наличие конфет, орехов, мелких фруктов", – советует Попова.

Новый год – это не только елка в гостиной. Пускай здесь стоит главное дерево, куда вы в положите подарки для гостей и членов семьи. А в других комнатах для настроения можно разместить декоративные элементы – венки, гирлянды или поставить маленькую елочку.

Если вы живете в загородном доме и у вас есть камин, то его можно декорировать специальными, красочными носками для подарков, еловыми ветвями с шариками, статуэтками снеговиков, северных оленей и прочими атрибутами праздника. Кстати, еловые ветви с шариками – отличная идея и для малогабаритной квартиры в городе. Подобными ветвями можно декорировать дверные проемы, арки, даже книжные полки в комнатах, чтобы везде поселился дух торжества.

Окна можно украсить снежинками – их любой, в том числе и ребенок, может вырезать самостоятельно из бумаги, если у вас мнет времени возиться с аппликациями, купите готовые наборы, изготовленные из высококачественного картона. "Лично мне нравится традиционная западная идея – вешать на входную дверь венок из еловых веток с шариками и игрушками. Опять же подобный венок можно сделать своими руками. К тому же, подобные венки не просто традиция, призванная радовать глаз ваших соседей по лестничной площадке, они имеют свою сакральную функцию: привлекают с приходом Нового года в дом счастье, радость и благополучие", – читает дизайнер.

В новогоднем декоре на первое место выходит освещение. Попробуйте создать многоуровневую подсветку при помощи разнообразных гирлянд и светильников, которые можно закрепить на потолке, по карнизу, где висят шторы, или просто пустить по контуру входных дверей. Очень по-новогоднему смотрятся всевозможные свечи и фонарики, которые следует расставить по всей квартире и включать в разное время, чтобы ваш дом всегда выглядел волшебно.

Не стоит забывать, что красивый декор касается не только убранства дома – новогодний стол тоже должен соответствовать. Традиционными цветами при сервировке стола считаются зеленый, красный и белый. Причем в этом году доля красного цвета может быть заметно превышена. Красивые тарелки, нарядные скатерти и салфетки, наличие на столе всевозможных фруктов, свечей, декорированных в стилистике Нового года – все это создаст ту самую неповторимую атмосферу, которую захочется пережить еще раз, но уже в следующем году.