Социальная фантастика: 5 романов, которые скрасят ваши выходные

В книгах отражены истории о параллельных мирах и общении с мертвыми.

Что будет, если людей поместить в другие социальные условия? Например, в постапокалиптический мир, где выживает сильнейший, или синтезированный рай, в котором смерти не существует Очевидно, что общество изменится, но как? На эти темы фантазируют писатели, работающие в жанре социальной фантастики. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ "Литрес" мы выбрали пять увлекательных книг от российских авторов.



"Время красивых людей", Елизавета Мусатова

На издательской платформе для digital-авторов "Литрес: Самиздат" мы иногда находим настоящие жемчужины. Этот роман digital-автора Елизаветы Мусатовой держит в напряжении с первой до последней страницы. Автор создает сильнейший эффект присутствия, описывая физические ощущения персонажей (у главной героини, военной журналистки Алисы постоянно ноет колено в преддверии беды), запах гари, звуки взрывов и хруст битого стекла… Действие разворачивается в охваченном бессмысленной войной Белграде — никто уже не понимает причин захлестнувшей страну жестокости, однако не время для размышлений — надо спасаться. В этом хаосе случайно встречаются пятеро незнакомых людей: среди них упомянутая выше Алиса, избалованная содержанка, сумасшедшая пожилая женщина, учитель танго и скинхед. Странная компания. Тут никто никому не доверяет, но героям приходится находить общий язык, прислушиваться к интуиции и отказываться от своих предрассудков, чтобы выжить. Это роман о войне, страхе и человечности, которая ростками пробивается сквозь царящую вокруг ненависть.

"Заложники солнца", Мила Бачурова

Постапокалиптический роман, главные герои которого — подростки. Писательница Мила Бачурова не случайно заострила внимание на теме экологии — такой мир может достаться "в наследство" будущим поколениям от предков, игнорировавших проблемы окружающей среды. Озоновый слой уничтожен, Солнце жарит так нещадно, что выжившие люди вынуждены скрываться в бункерах. Некоторые из них адаптировалась к новым условиям, однако потеряли всякое сострадание к ближним, стали подозрительными и жестокими. Главный герой Кирилл тоже рос в бункере, был воспитан чудом уцелевшими учеными и сохранил нетипичную для этого сумасшедшего мира доброту и отзывчивость. Мальчику предстоит выйти на поверхность, пройти длинный и опасный путь от Москвы до Новосибирска, быстро повзрослеть и преодолеть множество испытаний. Компанию ему составят другие такие же ребята — потерянные, одинокие, все еще юные и трепетные, но вынужденные каждый день бороться за жизнь. Это динамичная и мудрая книга о поисках себя, принятии сложных решений, взрослении и истинной дружбе.

"Архивариус", Ингви Акисон

Еще один захватывающий фантастический роман с элементами детектива, который можно на одном дыхании прочесть за пару вечеров. В начале XXII века человечеству удалось раскрыть секрет бессмертия — теперь никто не умирает от старости и болезней. Люди сфокусировались на воскрешении своих предков — они оживают спустя десятки и даже сотни лет после смерти и попадают в новый синтезированный мир. Этично ли это? Вряд ли, но какая разница… Удержаться от соблазна использовать новое изобретение уже невозможно. Ингви — один из таких воскресших. Он давно работает в полиции и каждый день расследует однотипные дела о несчастных случаях — ведь в мире царит спокойствие, никто друг друга не убивает. И вдруг происходит необычное преступление. Обнаружен труп жертвы со следами насилия, убийство совершенно предумышленно и даже дерзко. Ингви берется за это дело, параллельно размышляя о причинах собственной смерти — его тоже когда-то убили, но полицейский так и не узнал, кто это сделал… А что, если настоящее и очень далекое прошлое как-то связаны, и сейчас у Ингви есть шанс узнать всю правду не только о недавнем убийстве, но и о себе самом?

" target="_blank"> "Сато", Рагим Джафаров

В романе молодого писателя Рагима Джафарова, лауреата премий "Новые горизонты" и "НОС", переплелись социальная фантастика и психология. В первый раз Костя попадает к детскому психотерапевту в шесть лет — мальчик утверждает, что он никакой не Костя, а пленный контр-адмирал Сато, командовавший космическим флотом. Специалист пытается помочь ребенку, но со временем сам начинает сомневаться в правильной постановке диагноза… Возможно, Сато действительно существует? На протяжении 12 лет Костя делится своими не по годам мудрыми мыслями и глубокими переживаниями, раз за разом удивляя психотерапевта. Кажется, будто в теле ребенка заключен взрослый, которому не дают возможности брать ответственность за свою жизнь, оберегать личностные границы и отстаивать собственное мнение. Автор романа предлагает читателю подумать о понятии нормы и посмотреть на тему детства с необычного ракурса.

"Смерти.net", Татьяна Замировская

Потеря близкого человека — самое большое горе, с которым люди будущего научились справляться. Они смогли загрузить копии сознания умерших на один облачный сервис, создав так называемый "интернет для мертвых". Теперь все могут подключиться к этой сети и общаться с теми, кто оказался "по ту сторону". Идея хорошая, однако все иллюзорно — речь не идет о реальном взаимодействии с душами. Это лишь попытка найти временное утешение в имитации общения с любимым человеком, которого больше нет. Вскоре изобретение начинает оказывать слишком большое влияние на реальный мир. Живые попадают в зависимость от "интернета для мертвых", а усопшие, чьи родные не выходят на связь, абсолютно фрустрированы… Автор заостряет внимание на этической проблеме: чем копии сознания умерших людей отличаются от роботов и искусственного интеллекта? И есть ли у них реальные чувства? Захватывающая и немного грустная книга заставляет задуматься на темы смерти, проживания потери и принятия неизбежного.

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