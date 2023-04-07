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Пятница 7 апреля

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Социальная фантастика: 5 романов, которые скрасят ваши выходные

Социальная фантастика: 5 романов, которые скрасят ваши выходные
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В книгах отражены истории о параллельных мирах и общении с мертвыми.

Что будет, если людей поместить в другие социальные условия? Например, в постапокалиптический мир, где выживает сильнейший, или синтезированный рай, в котором смерти не существует Очевидно, что общество изменится, но как? На эти темы фантазируют писатели, работающие в жанре социальной фантастики. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ "Литрес" мы выбрали пять увлекательных книг от российских авторов.

"Время красивых людей", Елизавета Мусатова

На издательской платформе для digital-авторов "Литрес: Самиздат" мы иногда находим настоящие жемчужины. Этот роман digital-автора Елизаветы Мусатовой держит в напряжении с первой до последней страницы. Автор создает сильнейший эффект присутствия, описывая физические ощущения персонажей (у главной героини, военной журналистки Алисы постоянно ноет колено в преддверии беды), запах гари, звуки взрывов и хруст битого стекла… Действие разворачивается в охваченном бессмысленной войной Белграде — никто уже не понимает причин захлестнувшей страну жестокости, однако не время для размышлений — надо спасаться. В этом хаосе случайно встречаются пятеро незнакомых людей: среди них упомянутая выше Алиса, избалованная содержанка, сумасшедшая пожилая женщина, учитель танго и скинхед. Странная компания. Тут никто никому не доверяет, но героям приходится находить общий язык, прислушиваться к интуиции и отказываться от своих предрассудков, чтобы выжить. Это роман о войне, страхе и человечности, которая ростками пробивается сквозь царящую вокруг ненависть.

"Заложники солнца", Мила Бачурова

Постапокалиптический роман, главные герои которого — подростки. Писательница Мила Бачурова не случайно заострила внимание на теме экологии — такой мир может достаться "в наследство" будущим поколениям от предков, игнорировавших проблемы окружающей среды. Озоновый слой уничтожен, Солнце жарит так нещадно, что выжившие люди вынуждены скрываться в бункерах. Некоторые из них адаптировалась к новым условиям, однако потеряли всякое сострадание к ближним, стали подозрительными и жестокими. Главный герой Кирилл тоже рос в бункере, был воспитан чудом уцелевшими учеными и сохранил нетипичную для этого сумасшедшего мира доброту и отзывчивость. Мальчику предстоит выйти на поверхность, пройти длинный и опасный путь от Москвы до Новосибирска, быстро повзрослеть и преодолеть множество испытаний. Компанию ему составят другие такие же ребята — потерянные, одинокие, все еще юные и трепетные, но вынужденные каждый день бороться за жизнь. Это динамичная и мудрая книга о поисках себя, принятии сложных решений, взрослении и истинной дружбе.

"Архивариус", Ингви Акисон

Еще один захватывающий фантастический роман с элементами детектива, который можно на одном дыхании прочесть за пару вечеров. В начале XXII века человечеству удалось раскрыть секрет бессмертия — теперь никто не умирает от старости и болезней. Люди сфокусировались на воскрешении своих предков — они оживают спустя десятки и даже сотни лет после смерти и попадают в новый синтезированный мир. Этично ли это? Вряд ли, но какая разница… Удержаться от соблазна использовать новое изобретение уже невозможно. Ингви — один из таких воскресших. Он давно работает в полиции и каждый день расследует однотипные дела о несчастных случаях — ведь в мире царит спокойствие, никто друг друга не убивает. И вдруг происходит необычное преступление. Обнаружен труп жертвы со следами насилия, убийство совершенно предумышленно и даже дерзко. Ингви берется за это дело, параллельно размышляя о причинах собственной смерти — его тоже когда-то убили, но полицейский так и не узнал, кто это сделал… А что, если настоящее и очень далекое прошлое как-то связаны, и сейчас у Ингви есть шанс узнать всю правду не только о недавнем убийстве, но и о себе самом?

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"Сато", Рагим Джафаров

В романе молодого писателя Рагима Джафарова, лауреата премий "Новые горизонты" и "НОС", переплелись социальная фантастика и психология. В первый раз Костя попадает к детскому психотерапевту в шесть лет — мальчик утверждает, что он никакой не Костя, а пленный контр-адмирал Сато, командовавший космическим флотом. Специалист пытается помочь ребенку, но со временем сам начинает сомневаться в правильной постановке диагноза… Возможно, Сато действительно существует? На протяжении 12 лет Костя делится своими не по годам мудрыми мыслями и глубокими переживаниями, раз за разом удивляя психотерапевта. Кажется, будто в теле ребенка заключен взрослый, которому не дают возможности брать ответственность за свою жизнь, оберегать личностные границы и отстаивать собственное мнение. Автор романа предлагает читателю подумать о понятии нормы и посмотреть на тему детства с необычного ракурса.

"Смерти.net", Татьяна Замировская

Потеря близкого человека — самое большое горе, с которым люди будущего научились справляться. Они смогли загрузить копии сознания умерших на один облачный сервис, создав так называемый "интернет для мертвых". Теперь все могут подключиться к этой сети и общаться с теми, кто оказался "по ту сторону". Идея хорошая, однако все иллюзорно — речь не идет о реальном взаимодействии с душами. Это лишь попытка найти временное утешение в имитации общения с любимым человеком, которого больше нет. Вскоре изобретение начинает оказывать слишком большое влияние на реальный мир. Живые попадают в зависимость от "интернета для мертвых", а усопшие, чьи родные не выходят на связь, абсолютно фрустрированы… Автор заостряет внимание на этической проблеме: чем копии сознания умерших людей отличаются от роботов и искусственного интеллекта? И есть ли у них реальные чувства? Захватывающая и немного грустная книга заставляет задуматься на темы смерти, проживания потери и принятия неизбежного.

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7 апреля 2023, 06:19
Книжный магазин. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Самый новый самый старый перевод самого великого эпоса

Самый новый самый старый перевод самого великого эпоса
Гомер для современной культуры фигура настолько масштабная, что многие просто ее не замечают. Так что же может сказать о нем простой главный редактор таблоида про жизнь звезд? Сложно представить себе занятие одновременно столь неблагодарное и непростое, как написание рецензии на художественное произведение, существующее уже три тысячелетия. То, что вы сейчас читаете — далеко не первая моя попытка.

"Как комплексный обед": Андрей Васильев рассказал о своих и чужих книгах и не только

"Как комплексный обед": Андрей Васильев рассказал о своих и чужих книгах и не только
Любители таких жанров, как фэнтези и ЛитРПГ, хорошо знают имя Андрея Васильева, ведь он с завидной регулярностью публикует новые книги, исполненные именно в этих жанрах. О том, как писатель относится к "большой литературе", что толкнуло его взять в руки перо и почему книгу можно сравнить с комплексным обедом, он рассказал в эксклюзивном интервью для Дни.ру. Как вам пришла идея писать жанровую литературу, в том числе ЛитРПГ и "фэнтези"? Может быть, сперва познакомились с ними в качестве читателя?Разумеется. С ЛитРПГ чуть позже, конечно, чем с фэнтези.

Топ-3 книги марта

Топ-3 книги марта
Психологический триллер, детектив-головоломка и нон-фикшн. Так уж вышло, что в марте я читала совершенно не похожие друг на друга книги. Вот и в топ месяца попали три разных по жанру истории.

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"Старик и море": Аскетизм, лишения, страдания души и тела во имя своей большой цели
Выживать, несмотря ни на что, и продолжать бороться. "Старик и море" – повесть о невероятной стойкости человека. Старик изнемогал от жажды, тело ныло от боли – бечева и леса, на которых он тянул рыбу, надрывали его раны на руках и плечах, солнце жгло кожу на его лице, глаза слезились от боли. Третьи сутки без еды, не считая макрели (которая до боли противна сырая) и летучих рыб… Никогда у своей жизни старику не попадалась такая огромная и сильная рыба.

Автофикшн: 5 увлекательных книг для знакомства с жанром

Автофикшн: 5 увлекательных книг для знакомства с жанром
Автофикшн – жанр, в котором автор не прячется за выдуманным персонажем, а становится им, рассказывая реально произошедшую с ним историю, которая достойна того, чтобы стать книгой. Духовные и философские поиски, авантюры и приключения, житейский опыт… Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес мы сделали подборку аудио– и электронных книг, созданными digital-авторами платформы

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