5 упражнений для повышения самооценки

Разве можно ощущать себя спокойно и
уверенно, когда есть кто–то стройнее, богаче, сильнее, выше, моднее, чем ты?
Разве можно рассчитывать на успех и признание с таким, например, толстым носом?
Интересно, если бы Жерар Депардье рассуждал подобным образом, как сложилась бы
его карьера?
Люди с низкой самооценкой слишком
боятся реакции общества, чтобы начать действовать для исполнения собственных
мечтаний, и, предвосхищая собственный провал, настраивают себя на фиаско. Давно
известно, что мысли материализуются. Мы сами формируем в своей голове установки
на то или иное течение событий. Поэтому, когда вы сами осознаете, что ваши
представления о себе мешают вам развиваться и достигать желаемого, могу вас
поздравить, вы на верном пути, и действуете не по привычной схеме "я вновь потерпел
неудачу – ничего удивительного – разве я заслуживаю большего?", а готовы к
работе над собой, меняться и менять своюреальность в лучшую сторону.
Как же это осуществить? Есть несколько
простых упражнений, выполняя которые, вы достигнете заметных результатов уже
через несколько месяцев.
Вы же лишены иллюзии о волшебной пилюле и кардинальных
изменениях за одну минуту? Тогда смело принимайте как руководство к действию:
- Ведите хронологию своих достижений.
Записывайте подробно, что хорошего вы сделали и достигли. Желательно выделять
время на подобные записи хотя бы раз в три дня. Пунктов должно быть как минимум
десять. Затем перечитайте ваши подвиги и похвалите себя. Чем искренней, тем
лучше.
- В описании себя, представлении другим
людям, привыкайте выделять в себе сильные стороны. Когда вас хвалят, говорят
комплименты или благодарят, заменяйте чувства вины и желание оправдаться и
объяснить, почему вы поступили хорошо или прекрасно выглядите, на гордость за
собственный поступок или личные свойства. Согласно кивайте и мысленно говорите
себе: "О да! Это я!"
- Напишите список своих талантов и
способностей – того, с чем вы прекрасно справляетесь, и повесьте на видном
месте. Просматривайте каждый день.
- Когда вам в голову придет заняться
самокопанием, сравнивайте себя только с самим собой. Вы наверняка со временем
становитесь опытней во многих областях, все лучше справляетесь со многими
задачами. Вы все лучше водите машину? Освоили новые рецепты праздничного
салата? Научились укладывать волосы в сногсшибательную прическу? Вас похвалили
на работе или повысили? Наверняка, вам есть, за что себя похвалить.
- Радуйтесь достоинствам и достижениям
других людей. Предательское чувство зависти добавляет неуверенности и отравляет
душу. Поймали момент, когда оно проникает вам в душу, и тут же меняйте реакцию!
Восхититесь усилиями объекта зависти и их результатами, возьмите себе на
заметку его способы действия в том случае, когда они могут помочь вам достичь желаемого,
и идите своим путем – вперед к счастливой и полноценной жизни.
А теперь похвалите себя за первое
достижение: вы прочли эту статью полностью. Желаю вам еще множество поводов для
торжества, когда вы будете выполнять простые рекомендации, представленные в ней
и получать важные и нужные результаты.