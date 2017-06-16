"Ритуальные пляски" вокруг олигархов

Когда я была наивной девственной гимназисткой, в моде были так называемые "книги стервы" – глянцевое дамское чтиво о том, как небрежно подцепить миллионера, повертеть его на пальчике, и изящно бросить, отхватив при этом не меньше половины общей жилплощади. Дамочки наперебой делились друг с другом планами по захвату олигархов, носили высокие каблуки на длинных ножках и маленькие сумочки-клатчи в руках.

Я помню, как моя лучшая подруга сломала палец на ноге. Однако это не мешало ей, не накладывая повязок, носить каблук – самоотверженная жертва на алтарь сексуальности. Я и сама я юности баловалась туфлями на высоченной шпильке. Неудобно, зато как красиво! Именно в таком виде меня и встретил будущий супруг – совсем не миллионер.

С тобой поры прошло немало лет. Я бы даже сказала, что с появлением быстрого интернета сменилась целая эпоха. Мужчины начали штурмовать сеть в поисках красивых телочек, а телочки – в поисках олигархов. Каблук становился все выше, декольте все глубже, юбка все минималистичнее. Этот процесс мог бы быть бесконечным, если бы не зазвучали первые раскаты грома…

Громом посреди ясного неба стало то обстоятельство, что захваченные в плен миллионеры не собирались ничем делиться. Купить телефон престижнейшей марки – пожалуйста. Шопинг в Милане – ладно. Но только до тех пор, пока ты со мной. А как только надоела, изменила, постарела – пошла вон лиса, из моего домика.

Дамочкам, кроме редких и хватких хищниц, не удавалось отсудить ничего. Даже дети не помогали. Если раньше рождение ребенка от миллионера обеспечивало сытую и спокойную жизнь, то теперь реальностью стала фраза "родила – и бойся". Родить от миллионера стало не выгодно, а страшно – отберет детей, и что ты будешь делать?

Оказалось, что бывшие олигархические жены, блиставшие бриллиантами в 2000-х, или влачат свое существование в нищете, или их вообще находят в сомнительных местах со следами насильственной смерти, что настораживает. Да и жениться пуганые миллионеры расхотели. Теперь им проще и дешевле воспользоваться услугами элитного эскорта. И если "жена миллионера", пусть даже бывшая и обнищавшая – это звучит гордо, то эскортницами современные девочки точно быть не хотят.

Тренд сменился, и эту перемену уловила, прежде всего, современная уличная мода. Шпилек на современных девочках стало меньше, сумки стали больше, а футболки – балахонистее и удобнее. Молодые и красивые больше не рвутся быть мясом для папиков – вовремя смекнули, что игра не стоит свеч. Потому, что если усилия, потраченные на поиски миллионера, повернуть в мирное русло, то получится не хуже, чем с миллионером. А возможно, что и лучше.

Каблуки стоят в шкафу, напрасно ожидая выгула. "Книгу стервы" отвезли бабушке на дачу, для чтения в деревенском туалете. А ритуальные пляски вокруг богатого пениса больше не тренд, а выбор отдельных сектанток. Ну и слава богу, господа!