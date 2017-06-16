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"Ритуальные пляски" вокруг олигархов

Фото: GLOBAL LOOK press/Whitehotpix
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог, сексуальный эксперт.
Когда я была наивной девственной гимназисткой, в моде были так называемые "книги стервы" – глянцевое дамское чтиво о том, как небрежно подцепить миллионера, повертеть его на пальчике, и изящно бросить, отхватив при этом не меньше половины общей жилплощади. Дамочки наперебой делились друг с другом планами по захвату олигархов, носили высокие каблуки на длинных ножках и маленькие сумочки-клатчи в руках.
прочитано 797 раз

Я помню, как моя лучшая подруга сломала палец на ноге. Однако это не мешало ей, не накладывая повязок, носить каблук – самоотверженная жертва на алтарь сексуальности. Я и сама я юности баловалась туфлями на высоченной шпильке. Неудобно, зато как красиво! Именно в таком виде меня и встретил будущий супруг – совсем не миллионер.

С тобой поры прошло немало лет. Я бы даже сказала, что с появлением быстрого интернета сменилась целая эпоха. Мужчины начали штурмовать сеть в поисках красивых телочек, а телочки – в поисках олигархов. Каблук становился все выше, декольте все глубже, юбка все минималистичнее. Этот процесс мог бы быть бесконечным, если бы не зазвучали первые раскаты грома…

Фото: Christian Augustin /Gettyimages.ru

Громом посреди ясного неба стало то обстоятельство, что захваченные в плен миллионеры не собирались ничем делиться. Купить телефон престижнейшей марки – пожалуйста. Шопинг в Милане – ладно. Но только до тех пор, пока ты со мной. А как только надоела, изменила, постарела – пошла вон лиса, из моего домика.

Дамочкам, кроме редких и хватких хищниц, не удавалось отсудить ничего. Даже дети не помогали. Если раньше рождение ребенка от миллионера обеспечивало сытую и спокойную жизнь, то теперь реальностью стала фраза "родила – и бойся". Родить от миллионера стало не выгодно, а страшно – отберет детей, и что ты будешь делать?

Оказалось, что бывшие олигархические жены, блиставшие бриллиантами в 2000-х, или влачат свое существование в нищете, или их вообще находят в сомнительных местах со следами насильственной смерти, что настораживает. Да и жениться пуганые миллионеры расхотели. Теперь им проще и дешевле воспользоваться услугами элитного эскорта. И если "жена миллионера", пусть даже бывшая и обнищавшая – это звучит гордо, то эскортницами современные девочки точно быть не хотят.

Кадр из фильма "Духless"

Тренд сменился, и эту перемену уловила, прежде всего, современная уличная мода. Шпилек на современных девочках стало меньше, сумки стали больше, а футболки – балахонистее и удобнее. Молодые и красивые больше не рвутся быть мясом для папиков – вовремя смекнули, что игра не стоит свеч. Потому, что если усилия, потраченные на поиски миллионера, повернуть в мирное русло, то получится не хуже, чем с миллионером. А возможно, что и лучше.

Каблуки стоят в шкафу, напрасно ожидая выгула. "Книгу стервы" отвезли бабушке на дачу, для чтения в деревенском туалете. А ритуальные пляски вокруг богатого пениса больше не тренд, а выбор отдельных сектанток. Ну и слава богу, господа! 

16 июня 2017, 13:14

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