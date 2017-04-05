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Рынок столичной недвижимости "впал в кому"

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Gyngazov
Денис Харламов

Денис Харламов блогер

 Экономист, руководитель консалтинговой компании.
Весна на московском рынке недвижимости традиционно была сезоном роста продаж. Вообще, оживление спроса после зимнего затишья наблюдалось каждый год. Люди просыпались, доставали заначку и шли выбирать себе новую квартиру. Но, не в этот раз…
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Покупатель, который и так не проявлял большой активности в последние пару-тройку лет, этой зимой окончательно впал в кому и никаких признаков жизни не подавал. На моей памяти, это самый затяжной период почти полного отсутствия спроса на московскую недвижимость.

По мнению аналитического центра IRN, в данный момент рынок страдает от "затоваривания". В новостройках при сдаче в эксплуатацию нераспроданными остаются до 25% квартир. До 2014 года таких квартир оставалось всего 5%. В этих условиях застройщикам остается только два пути: снижение объемов строительства либо признать, что цены неуклонно будут расти вниз.

Правда, многие продавцы еще не готовы поверить в то, что их драгоценная квартира уже не стоит столько, сколько они привыкли думать. И, возможно, больше никогда не будет стоить. Много объектов просто снято с продажи "до лучших времен". А наступят ли они когда-нибудь? Вряд ли…

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umst?tter

Те предложения, которые остались на рынке, стремительно теряют в цене. Если год назад от предлагаемой цены всегда предлагался торг 10-15 %, то сейчас массово снизилась уже сама цена предложения. В эконом-классе это пока все те же 10-15%. А в классах "бизнес" и "премиум" падение стоимости предложения иногда достигает 50%. И это в рублях. Насколько снизилась цена в валютном эквиваленте, не хочется даже считать. Ну и, разумеется, те покупатели, единичные, которые еще остались в поле зрения, всегда требуют дополнительных скидок.

Продать сейчас хоть что-то удается только тем, кто встает ниже низшей границы рынка. Те, кто готов зафиксировать убыток. Пусть дешево, но зато за живые деньги, дефицит которых в экономике ощущается все острее. Те же, кто ждет "восстановления экономики", "оживления спроса", и так далее, боюсь, могут остаться как старуха из сказки – у разбитого корыта.

Вообще, прогнозы экспертов на 2017 год и последующие несколько лет неутешительны для тех, кто занимается продажей недвижимости. Ожидается, что рынок основательно просядет, и в первую очередь это коснется домов бизнес-класса и, так называемой, элитной недвижимости. Кризис, безусловно, затронет и вторичного рынка жилья. Эксперты ждут, что цены на "вторичку" плохого качества также поползут резко вниз. Под плохим качеством, в данном случае, понимается типовое советское жилье, дома, которые вот уже сколько лет требуют капремонта, но при прежнем мэре не успели, а что будет завтра неизвестно. На этом фоне на первый план выйдет именно первичное жилье эконом– и комфорт-класса, более доступное по цене, в транспортном отношении, расположенное в районах с развитой инфраструктурой. 

5 апреля 2017, 14:32

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