Рынок столичной недвижимости "впал в кому"

Весна на московском рынке недвижимости традиционно была сезоном роста продаж. Вообще, оживление спроса после зимнего затишья наблюдалось каждый год. Люди просыпались, доставали заначку и шли выбирать себе новую квартиру. Но, не в этот раз…

Покупатель, который и так не проявлял большой активности в последние пару-тройку лет, этой зимой окончательно впал в кому и никаких признаков жизни не подавал. На моей памяти, это самый затяжной период почти полного отсутствия спроса на московскую недвижимость.

По мнению аналитического центра IRN, в данный момент рынок страдает от "затоваривания". В новостройках при сдаче в эксплуатацию нераспроданными остаются до 25% квартир. До 2014 года таких квартир оставалось всего 5%. В этих условиях застройщикам остается только два пути: снижение объемов строительства либо признать, что цены неуклонно будут расти вниз.

Правда, многие продавцы еще не готовы поверить в то, что их драгоценная квартира уже не стоит столько, сколько они привыкли думать. И, возможно, больше никогда не будет стоить. Много объектов просто снято с продажи "до лучших времен". А наступят ли они когда-нибудь? Вряд ли…

Те предложения, которые остались на рынке, стремительно теряют в цене. Если год назад от предлагаемой цены всегда предлагался торг 10-15 %, то сейчас массово снизилась уже сама цена предложения. В эконом-классе это пока все те же 10-15%. А в классах "бизнес" и "премиум" падение стоимости предложения иногда достигает 50%. И это в рублях. Насколько снизилась цена в валютном эквиваленте, не хочется даже считать. Ну и, разумеется, те покупатели, единичные, которые еще остались в поле зрения, всегда требуют дополнительных скидок.

Продать сейчас хоть что-то удается только тем, кто встает ниже низшей границы рынка. Те, кто готов зафиксировать убыток. Пусть дешево, но зато за живые деньги, дефицит которых в экономике ощущается все острее. Те же, кто ждет "восстановления экономики", "оживления спроса", и так далее, боюсь, могут остаться как старуха из сказки – у разбитого корыта.

Вообще, прогнозы экспертов на 2017 год и последующие несколько лет неутешительны для тех, кто занимается продажей недвижимости. Ожидается, что рынок основательно просядет, и в первую очередь это коснется домов бизнес-класса и, так называемой, элитной недвижимости. Кризис, безусловно, затронет и вторичного рынка жилья. Эксперты ждут, что цены на "вторичку" плохого качества также поползут резко вниз. Под плохим качеством, в данном случае, понимается типовое советское жилье, дома, которые вот уже сколько лет требуют капремонта, но при прежнем мэре не успели, а что будет завтра неизвестно. На этом фоне на первый план выйдет именно первичное жилье эконом– и комфорт-класса, более доступное по цене, в транспортном отношении, расположенное в районах с развитой инфраструктурой.