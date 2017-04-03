Семь мифов о наших страхах

Стыдно ли испытывать страх, или это здоровое чувство, с которым не нужно бороться? Почему некоторые считают, что панические атаки – это лишь игра на публику? Эксперты уверены: фобия – это лишь вершина айсберга.

Миф №1. Страх можно преодолеть усилием воли

"Те, кто говорят, что боятся высоты, просто шутят. Им надо преодолеть себя, например, прыгнуть с парашютом". Это утверждение ложно. Представьте, что вам предлагают зайти в клетку с тигром. Вы просто не можете заставить себя сделать это, вам страшно. А если вы преодолели страх и даже вышли живым – это не значит, что теперь у вас нет страха перед хищниками.

Даже если фобия другого человека кажется иррациональной – в самом деле, как можно бояться клоунов? – его чувства настолько же сильны. И, преодолев себя один раз, скорее всего, от страха избавиться не удастся.

Миф №2. Панические атаки нужны, чтобы привлекать к себе внимание

Да, есть люди, которые действительно преследуют цель получить выгоду из своих проблем. Но желание привлечь внимание не является причиной панических атак. Это не игра, и не способ привлечь внимание, а непроизвольная реакция человека. Человек видит большого паука или мышь – и кричит или убегает, не обращая на окружающих внимания. Это невозможно контролировать.

Миф №3. Фобия возникает из-за того, что один раз сильно испугался

Появление фобии не происходит в один момент. Страх накапливается постепенно, и конкретный сильный испуг просто становится точкой отсчёта, которая запускает процесс. Как правило, даже если боязнь чего-то возникла во взрослом возрасте (например, после ДТП, когда человек не может снова сесть в автомобиль), то ее корни лежат в глубоком детстве. Во время работы с психологом по такому корню можно найти события 1-2 года жизни. Например, когда коляска, в которой находился пациент, будучи ребенком, стукнулась с чем-то и очень напугала малыша. Потом в новостях увидел, как умерли люди в автокатастрофе, все факты по крупице наращивают фобию.

Миф №4. С годами страхи уходят сами собой

Отрицательные эмоции только нарастают с каждым последующим стрессом. За редчайшими исключениями страхи не исчезают с возрастом, а усиливаются. Именно поэтому люди могут просто бояться собак в детстве, но в фобию это перерастает к 20-40 годам.

Миф №5. Фобия не мешает жить

Задумайтесь, как часто вы испытываете страх? В каких сферах жизни он еще может мешать? В отношениях, учебе, отдыхе, работе. Возможно, вы чувствуете себя неуверенным или беззащитным, не способным на серьезные достижения? Верите в то, что не достойны счастливой жизни, семьи, высокой зарплаты – ведь труса нельзя уважать. Считаете, что успех приходит только к смелым и уверенным в своих силах и способностях людям? На самом деле, фобия зачастую является только вершиной айсберга, а под водой скрыто до 80% серьезных проблем, берущих из нее начало.

Миф №6. Страх – это признак слабой личности

Абсолютное большинство людей подвержены системным страхам в той или иной форме. Да, бояться нормально. Страх – это здоровый механизм, он является основой выживаемости вида: все, что может быть опасно для жизни и здоровья, вызывает (и должно вызывать) здоровое опасение. Но если оно перерастает в нечто больше – не стоит пускать его на самотек. Нужно признать, что образовалась проблема и приложить усилия для того, чтобы разобраться с ней.

Миф №7. Страх никогда не исчезнет

Не стоит считать, что боязнь чего бы то ни было, однажды возникнув, навсегда станет частью вашей жизни, и что это нормально. Конечно, страх сам по себе не исчезнет. Но современные методики позволяют разобраться в его причинах и полностью избавиться от негативного переживания. Важно понимать, что решение этого вопроса не приведет к исчезновению инстинкта самосохранения. Просто механизм защиты вернется в здоровое русло: страх будет "включаться" только тогда, когда он будет нужен, чтобы уберечь вас от настоящей опасности.