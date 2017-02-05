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Любовь во время войны

Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenk
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
С приходом к власти в США Дональда Трампа может начаться новый этап сотрудничества Москвы и Вашингтона по решению украинского кризиса. Блогер Dni.Ru порассуждал о возможных перспективах этого взаимодействия.
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Кто о чем, а мы все о Трампе. Ну или об Украине. В последнее время тема "Незалежной" несколько подзаглохла, если конечно не считать многочисленных "кричащих" ток-шоу. Но недавно президент Порошенко и Ко решили ее оживить, выпустив по Донецку и его окрестностям массу снарядов из артиллерийских и минометных установок. Правда во время такого "оживления" погибло много народу, но на что не приходится идти чтоб привлечь внимание новоизбранного лидера Америки. Ведь пошли слухи – клиент уезжает, санкции снимают, Трамп нас, европейцев и почти европейцев, всех бросает или же кидает. Не позволим!

Но несмотря на такие страхи старушки-Европы и ее украинских друзей пока что их опасения выглядят надуманными. Развертывание войск НАТО у границ РФ при нашем рыжем Дональде как шло так и идет, продолжая линию Обамы и даже линию Маннергейма. Американские танки "Абрамс" катятся на восток, новейшие эсминцы англо-американских союзников бороздят Черное море. всевозможные военные учения тоже проводятся или планируются, словом "бизнес как обычно". Порошенко после бомбежек и явного нарушения минских соглашений пообщался с Трампом по телефону, до них – с фрау Меркель, немецкой канцлершей, лично. Его не забывают, санкции не ослабляют, хоть это и не выгодно для заокеанского бизнеса. Может бояться нечего?

Тем не менее ходят упорные слухи о некоей сделке с русскими, о продаже им Украины, о сотрудничестве в Сирии. Президент США как мантру повторяет что с Россией лучше дружить, хоть он и не уверен что поладит с Путиным. Наш посол при ООН Чуркин даже пригласил ихнюю новую представительницу в Организации, Никки Хэйли, к себе в резиденцию на рандеву. Мол молодая еще, горячая – но по крайней мере не хулиганка как предыдущая, Саманта Пауэр, хоть ногтями не лезет в физиономию – и на том спасибо. А что касается ее заявлений насчет российской ведущей роли в кровопролитии на востоке Украины – так мы ее постараемся переубедить и сагитировать. Есть мол перспективы для сотрудничества.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Marovich 

Однако удастся ли потенциальному партнеру Владимиру так же переубедить Трампа – большой вопрос. Хоть Дональд когда телеведущие называют Путина "убийцей" и замечает дипломатично что Америка тоже много кого убивает, есть подозрения что его главная цель – заставить Россию таскать "каштаны из огня" для международной коалиции в Сирии и вообще ядерно разоружиться. То есть дружить но с позиции силы, как он и обещал будучи только кандидатом на высший пост в стране.

Пока что мистер Трамп предложил нам ровно ту же сделку что американцы предлагали Ирану – снять удавку экономических санкций в обмен на ядерное разоружение. При этом Иран конечно никаким партнером США не стал и уже сейчас Пентагон и администрация президента относятся к нему крайне враждебно и надеются, вопреки всем обязательством, расторгнуть "ядерную сделку" как крайне невыгодную для Штатов и (или) ввести новые санкции. Мол Иран испытывает баллистические ракеты и наше терпение, Обама был слишком добр к ним а Трамп не таков. Такая вот загогулина получается.

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Nikolskyi

Судя по замечаниям пресс-секретаря Пескова о том что у ядерных арсеналов России и США различная композиция, Трамп либо пока не разобрался в сложной проблеме разоружения либо наоборот понял ее уж слишком хорошо и в свою пользу, потребовав от Москвы сократить наиболее боеспособную часть арсенала, новейшие ракеты "Булава", скоростные "Ярс" и "Рубеж", то есть основные средства прорыва американской ПРО. А старых ракет на тех же подлодках американцы уже не особо боятся. При этом Америка возможно тоже сократит что-то  устаревшее и ненужное — но уж противоракеты-перехватчики в Европе и на кораблях с системой "Иджис" трогать не будет, это же прямо святое. То есть ихний щит нерушим, а вот наш меч надо по возможности "очень значительно" сократить и затупить.

Ну а чтобы друг Владимир был посговорчивее, нужно ввести американские войска и в Сирию и на Украину. По сирийскому вопросу уже определились – Пентагону отдан соответствующий приказ и в девяностодневный срок "абсолютно точно" там появятся "зоны безопасности", несмотря на скепсис Верховного комиссара ООН по делам беженцев и робкие замечания российской стороны. По Украине – в процессе, но Трамп заявил что США готовы обеспечивать там безопасность "вдоль границы". Как перед историческими переговорами по телефону с "партнером Владимиром" он внезапно сообщил о своих миротворческих сирийских инициативах, так и перед личной встречей (если она вообще состоится) Дональд Джей может внезапно заявить что несчастных жителей "Avdeevka and Makeevka" спасут только его "зоны безопасности". Дети же гибнут, женщины, старики, он же не может сидеть просто так. Тем более в ДНР Пушилин со товарищи сами неосторожно воззвали "Трамп, приди и спаси нас!"

Фото: GLOBAL LOOK press/James Sprankle

Это не значит что  американцы никогда не продадут территорию малознакомой им Новороссии в обмен на ядерное разоружение России – но пока сделка не заключена имущество должно быть под замком, точнее говоря под американским сапогом. "Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать". "Морские котики" уже готовы грузиться в вертолеты. Собственно "Джи-ай" войдут на выжженные равнины Украины в любом случае, прямо как в свое время немецкая группа "Центр", но либо под Донецк, либо под Киев, в зависимости от того удастся договориться с Путиным по "ядерной сделке" или нет. Трамп сделает то что так и не решился сделать робкий Обама и чем раньше занимался только товарищ Гитлер. Чем это Украина хуже Польши с Прибалтикой? Он у нас человек решительный.

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin

Вероятно увидев такую активность и европейцы и наши либералы очень обрадуются, но ненадолго – ведь ядерные бомбы мало различают политический окрас и национальность. Возможно если удастся присоединить Одессу, Харьков, Донецк обрадуются и российские патриоты, мол черт с ней, с гонкой вооружений – главное что Одесса наша! Но это будет как присоединение Крыма только в увеличенном масштабе, сплошная нервотрепка, и даже при снятии бесполезных для Запада экономических санкций стороны будут глядеть друг на друга исключительно через прорезь прицела. Да, конечно, республиканцы обидятся, но Трамп объяснит что он вырвал у коварной России ядерные зубы, не продешевил, щедро расплатился Украиной со свово плеча и вообще герой. Порошенко тоже не обрадуется – но если будет сильно возражать штатники пообещают ему что и Киев сдадут. То есть это будет прямо какой-то блокбастер и "Игра престолов".

Фото: GLOBAL LOOK press/Celestino Arce

Но пока что у нас с Трампом еще любовь, роман и медовый месяц. Как утверждал герой Булгакова, "без любви ничего не сделаешь на войне". Розовые мечты о том что Путин и Обама буду вместе править миром, как два титана, как боги-коллеги. Мы повелись на его откровенную и якобы новую риторику, не понимая что в сущности как война – продолжение политики, так и Трамп – это продолжение Обамы, только иными средствами. Знаменитый певец Гребенщиков как раз под конфликт с Украиной написал "Любовь во время войны". Но любовь недолговечна. Как только ядерно-украинская сделка будет (или не будет) заключена любовь закончится, помидоры завянут. А уж если выяснится что мы не намерены вместо американцев штурмовать Ракку, тут вообще даже и простой дружбе придет конец. То есть товарищ – будь бдителен! К этому еще Козьма Прутков призывал.

5 февраля 2017, 16:06

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