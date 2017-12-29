Итоги 2017 года

Дорогие друзья, это последняя пятиминутка здравого смысла в этом году и я хочу воспользоваться случаем, чтобы подвести некоторые итоги уходящего 2017 года.



На мой субъективный взгляд он был лучше предыдущего, и я надеюсь, что следующий будет еще лучше. Я считаю, что девиз 2017 года – "Не дождетесь!" Именно в 2017 наши западные партнеры, а также некоторые наши соседи по глобусу окончательно пришли к выводу, что Россия не умрет, не развалится, не самоуничтожится, не уйдет в запой, не повторит ошибки СССР, не станет банкротом, не умрет с голоду, не будет есть ежей, не будет выходить в интернет по талонам и не устроит майдан в честь столетия революции. Я хочу напомнить, что некоторые наши оппоненты и недруги именно на 2017 предсказывали нам полный конец и карачун. Упомяну двоих: Станислава Белковского и Джорджа Сороса.



Политолог Белковский говорил, что именно в 2017 году процесс саморазрушения российской власти дойдет до своего апогея, ну и подразумевалось, конечно, что падение режима Путина неизбежно. Белковский также говорил, что эту дату, в смысле 2017 он – якобы чувствовал интуитивною.

Интуиция его подвела причем серьезно, но зато он может гордится тем, что оказался в хорошей компании буквально десятков украинских экспертов, политологов, аналитиков и журналистов, которые дружно предсказывали нам конец именно в 2017 году.

Да что там украинские аналитики! Тут даже целый Джордж Сорос писал, что Россия столкнется с банкротством в 2017 году и пролетел со своим прогнозом как фанера над Парижем. В уходящем году обломались даже самые упертые пессимисты, которые предсказывали нам гибель в 2014, потом в 2015, 2016 и 2017 тоже. Это не значит, что они заткнуться, но уже сейчас видно, что с одной стороны прогнозов что мы с вами в 2018 будем есть ежей стало значительно меньше, чем в прошлом году, а с другой стороны, публика этим прогнозам уже не очень верит – и это относится что к пользователям украинских сегментов соцсетей, что к американским сенаторам. Вот даже администрация Трампа поставила нас в списке угроз США на один уровень с Китаем. Напоминаю, что еще совсем недавно Барак Обама говорил, что наша экономика порвана в клочья, и ставил нас на один уровень с ИГИЛ и Эболой. Как видите, мы растем даже в глазах наши заокеанских партнеров и это не может не радовать.

В геополитическом плане главным событием уходящего 2017 стала наша победа в Сирии, и это не только мое мнение, но и мнение россиян в целом. Именно победа в Сирии стала самым важным событием года по опросу Левада-центра, причем сирийская победа сильно обогнала все остальные события в рейтинге интереса россиян. Это правильная расстановка приоритетов, потому что в Сирии мы не только ликвидировали тысячи террористов, но и обеспечили Газпрому отсутствие катарской конкуренции на европейском рынке, а еще провели очень успешную рекламную кампанию российского оружия, которая уже принесла контракты на миллиарды долларов. Ну а самое главное – без нашей победы в Сирии было бы трудно убедить Саудовскую Аравию сотрудничать с нами для повышения цены на нефть, несмотря на недовольство вашингтонских ястребов. Сирийская операция – однозначно самый важный внешнеполитический успех 2017 года.

В номинации "облом года" на мой взгляд с разгромным счетом побеждает украинский безвиз, с которым наши соседи по глобусу вот уже несколько лет носятся как, извините, дураки с писанной торбой. Вот он наконец-то появился, и вдруг выяснялось, что москали таки были правы, когда говорили, что он не предполагает права на работу и что он не облегчит доступ украинцев к сытой европейской жизни. Так и получилось: безвиз есть, а счастья нет. Я на протяжении всего года предлагал украинцам посмотреть на своих молдавских соседей, у которых безвиз есть уже давно, но никакого рая на земле так и не получилось. Ну ладно, если нашим соседям по глобусу хочется верить в сказки и набивать шишки на собственном опыте, то так тому и быть. Но самое прикольное это то что ЕС уже обсуждает как бы отобрать безвиз, потому что на Украине коррупция, а сами украинцы часто нарушают условия безвизового пребывания. Будет совсем смешно, если безвиз отберут, но некоторые украинцы снова начнут верить, что вот когда безвиз снова будет, то на Украине резко станет хорошо.

Из внутриполитических событий года стоит коротко упомянуть весенний взлет и последующее падение Навального, который начинал год в статусе короля школоты, а закончил просто на задворках политической жизни, в которой он уже по большому счету никому не нужен, даже той самой школоте, что отчетливо видно из того насколько сильно упала посещаемость его утренников, в смысле митингов.

И конечно стоит упомянуть трансформацию Государственной Думы нового созыва под руководством Вячеслава Володина. Дума избавилась от имиджа "бешеного принтера", научилась предметно и конструктивно спорить с правительство, и – это самое главное – ввела формат парламентских слушаний, в рамках которых чиновники и заинтересованные граждане могут решать даже самые острые общественные и политические проблемы. Наша политика становится все более и более цивилизованной, то есть для решения таких серьезных и очень болезненных вопросов, как реновация или кризис обманутых дольщиков, теперь есть парламентская площадка, которая работает публично и эффективно, и которая доступна именно гражданам, а не только политикам.

А еще депутатов отучили от прогулов, заставили работать, кстати на одних только штрафах за прогулы государство сэкономило 40 миллионов рублей – это как раз благодаря штрафам введенных Володиным. Также депутатов почти отучили от подачи идиотских пиар-законопроектов и почти всех смогли приучить к тому, что вообще вести себя надо более-менее прилично, ну а те, кто еще этого не понял, обязательно поймут это в 2018 году.

Год 2018 будет сложный, но как всегда в России, он будет еще и интересным. Я желаю вам успехов, здоровья, счастья, и чтобы в вашей жизни было меньше проблем и больше здравого смысла! Спасибо за поддержку, спасибо за комментарии, письма и теплые слова, которые я услышал или прочитал от вас в уходящем году! С Новым годом, друзья!