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Володин отправил депутатов в регионы на Новый год

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
 За последние годы в Госдуме выработалась своя новая новогодняя традиция. В конце каждого года спикер Вячеслав Володин отправляет депутатов быть ближе к народу.  
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Я думаю у каждого из нас есть традиции, которые связаны с празднованием Нового Года. Кто-то с друзьями ходит в баню, как это делали герои фильма "Ирония судьбы", кто-то ищет себе алкогольных приключений, кто-то предпочитает совмещать празднование нового года с каким-нибудь экстримом вроде купания в проруби.

Депутаты, ну у них такая особенность профессии, очень хорошо умеют демонстрировать патриотизм и близость к народу с помощью слов, но спикер заставляет их подтверждать слова делом, что многих депутатов очень не радует. В прошлом году некоторые из них сильно обиделись на Володина за то, что он отменил традиционный думский корпоратив, который стал своего рода знаковым событием в парламентском календаре.

Так как некоторые российские парламентарии не отличаются умеренностью и тонким вкусом в плане организации подобных мероприятий, то обычно это выглядело как-то не очень красиво. Говорят, что позиция спикера в этом вопросе была такая: во-первых, зал думских заседаний не место для корпоративов и капустников, а во-вторых, на фоне сложного экономического положения в стране устраивать демонстративный депутатский банкет – глупо и пошло. Но повторюсь, часть депутатов у нас, к сожалению, больше напоминает детей – они обиделись так будто кто-то взял и отменил им новогодний утренник.

В этом году Володин опять испортил праздник депутатам и дело на этот раз уже не в корпоративе, которого в этом году, кстати, тоже не будет. На этот раз спикер нижней палаты парламента публично рекомендовал депутатам поступить патриотично и использовать праздники для того чтобы съездить в регионы, от которых они избирались в Думу, побыть с избирателями и с ними же отпраздновать наступление 2018 года.

Предвосхищая вопросы и претензии сам Володин заявил, что встречать новый год лично он будет дома и у него уже даже готова искусственная ёлка. "Надеюсь, что многие мои коллеги проведут свои новогодние каникулы вместе со своими близкими у себя дома", – добавил он. На вопрос журналиста давалась ли депутатам установка о том куда им ехать спикер признался, что такая установка действительно была сделана: "Установка есть – выехать в регионы", но при этом отметил, что конечно у депутатов есть право встречать новый год в том числе и за пределами России. На ехидный вопрос поедет ли кто-то из депутатов в Куршавель, Володин ответил так: "Что касается Куршевеля, ищите, вы в этом плане более информированы, – заявил он, обращаясь к журналистам. – Если кого найдете, посмотрим, как их отдых складывается".

В общем, председатель Госдумы пожелал журналистам удачной охоты, а вот депутатам, которые попадут в их объектив я не завидую. Хотя, впрочем, хочется верить, что благоразумие и инстинкт самосохранения победят желание поваляться на теплом песочке пляжей или на шикарных горнолыжных курортах.

Кому-то может показаться что это мелочь и что это показуха и что это никому не нужно, а значит вообще неправильно. Я полностью не согласен с такой оценкой. В политике не бывает мелочей и национализация элиты, она проявляется в том числе в таких решениях. Да, Володин не имеет формального права лишить депутатов свободы передвижения, но, если депутат в нынешних условиях отправился в Майями – он просто, извините, дурак и значит профнепригоден для работы в органах государственного управления. Это факт.

И еще один момент. Невозможно ожидать что депутат будет хорошо отстаивать интересы своего региона, если он там бывает раз в пять лет. Это просто невозможно. И нельзя ожидать чтобы депутат понимал проблемы рядовых жителей региона, если он с ними вместе не ходит по одним улицам и не дышит одним воздухом. Это действительно имеет значение. Кстати, Путин, которого не зря считают эталонным политиком, именно так и делает. У президента России есть возможность отметить Новый Год как угодно, и никакие папарацци не узнают, но он использует зимние праздники для того чтобы поездить по стране и пообщаться со своими избирателями.

Но нельзя же чтобы Путин был такой один. Это неправильно и так система работать не будет. Надо приучат всех чиновников именно к такому отношению и начинать нужно даже с таких, казалось бы, мелочей как место празднования Нового года. Если так воспитывать всех, депутатов, мэров, губернаторов – то за несколько лет у нас многое в стране измениться к лучшему, вот просто поверьте.

Кстати, для тех депутатов, которые ну никак не могут обойтись без теплого песка и яркого солнца, я готов подсказать идеальное решение, о котором я уже как-то упоминал: дорогие депутаты, вам стоит отдохнуть в Сирии. Там сейчас тепло, там отличные пляжи, там часто можно встретить русскоговорящих сирийцев, и если вас застукают журналисты около елки на военной базе Хмеймим, то вам скорее всего никто претензий предъявлять не будет.

Но лучше все-таки оставаться в России. У нас прекрасная страна и трудно себе представить природу, более подходящую для новогодних праздников. Ну а если в регионе от которого избрался конкретный депутат всё скучно, грустно, делать нечего, некуда пойти, а главную елку в региональной столице мэр просто пропил, значит депутату нужно не бежать в Ниццу, а постараться сделать так, чтобы на следующий год и у него, и его избирателей был настоящий праздник. Избиратели это обязательно оценят.

21 декабря 2017, 17:00

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