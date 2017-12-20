SOS-терапия: худеем к Новому году

Если вы давно мечтали взяться за свою фигуру и избавиться от пары-тройки лишних килограммов, но вам не хватало мотивации – час настал! До Нового года остались считаные дни, а значит, действовать нужно решительно и сию минуту.
прочитано 293 раза
Минимизируйте потребление соли и продуктов, задерживающих жидкость в организме. В первую очередь – алкоголь. Это позволит вам вывести лишнюю воду, а это уже 1,5-2 килограмма.
Не ешьте после 19:00. При этом последний прием пищи должен быть исключительно белковым. Если ваш день заканчивается поздно и на ночь глядя вам сильно хочется есть, то ваше спасение – зелень, ее можно есть в любых количествах и без вреда для здоровья.
Ешьте маленькими порциями пять-шесть раз в день: сложные углеводы – на завтрак, белок и овощи – на обед, нежирная рыба или курица – на ужин. Перекусы: горсть ягод и свежие овощи.
Пьем много воды – не менее 1,5-2 литров в день. В идеале – водородную. Но еду не запиваем: стакан воды – за 15 минут до приема пищи и 30 минут после.
По завету Жени Лукашина и его друзей – сходите в баню. Парная улучшит обмен веществ, поможет избавиться от шлаков и токсинов.
Продукты едим в чистом виде – без майонезов и соусов, не балуйте свои вкусовые рецепторы, учитесь получать удовольствие от реальной пищи.
Не забываем про физическую активность. Ежедневные прогулки по три-четыре километра, отказ от лифта, планка и упражнение вакуум по утрам.
И самое главное правило: никаких экспериментов с экстренным похудением. Лучшая диета – правильное питание. Начните новую жизнь не с 1 января, а прямо сейчас, и ваше тело скажет вам спасибо!