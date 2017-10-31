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Политическая осень-2017

Дональд Трамп, Михаил Саакашвили, Ксения Собчак. Фото: Dni.Ru
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Месяц ноябрь, судя по прогнозам погоды, будет так себе, ни рыба ни мясо, без перемен. А за окном – прямо как в песне – то дождь, то снег, и спать хочется, но не уснуть. В политической жизни тоже наступило некоторое затишье. Трамп уже отпел свое, Собчак же еще не успела как следует раскрутиться, хоть и прилагает усилия. Разве что военные учения как-то оживляют "пейзаж".
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Были недавно учения "Запад-2017", на территории дружественной Белоруссии, теперь пошел запуск баллистических ракет, произведенный лично верховным главнокомандующим, ответные учения США, словом все к чему-то готовятся.  Не иначе как к войне.

Ну а пока войны нет – идет разминка. Вся Каталония встрепенулась и решила уйти подальше от ненавистной с некоторых пор Испании. Хватит кормить Мадрид! Местный премьер Пучдемон правда долго колебался, все гадал, объявлять автономию или нет, но в конце концов решился-таки. Местный каталонский парламент его поддержал, а вот центральные власти не одобрили. Там еще помнят Франко и как он решал проблемы сепаратизма. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Joan Valls

На Украине "чудесный грузин" тоже продолжает зажигать, в свободное от жевания галстуков время. Он как проник на территорию "Незалежной", так и не может оттуда уползти, все собирает митинги и грозит президенту Порошенко импичментом, ловко играя на чувствах народного недовольства. Уже и сообщников его, то есть соотечественников, СБУ поймала, и обратно в Грузию депортировала, а он все никак не уймется. И Тимошенко, ветеран политических баттлов, тоже вылезла на свет, накрутила косу и начала пробираться к вершинам власти вместе со своей "Батькивщиной". То есть там перманентная революция, которая никогда не кончится, как аргентинский сериал про дона Хуана и его красивую даму.

В Испании представление открывается, а в Сирии видимо уже закрывается. Освободили от басмачей почти всю территорию, причем министр Шойгу сгоряча назвал цифру в триста процентов от имеющейся на карте. Но в целом ИГИЛ побежден, запрещен окончательно и скоро уже придет пора гнать со священной сирийской земли и американскую коалицию. Во всяком случае МИД Сирии заявил что Ракка до сих пор оккупирована, недвусмысленно намекая на американских спасителей.

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko

В родной России же теперь две беды – Собчак и Поклонская, ну и конечно юбилей Октябрьской революции. Сто лет прошло, а до сих пор спорят – великая она была или не великая? Святой был царь Николай, или все-таки брюнетка Матильда ему дорогу перебежала? Стоит праздновать или пока воздержаться? Кремль устами пресс-секретаря Пескова сообщил, что не видит что тут праздновать. А вот киргизы неожиданно увидели, сказали, что вполне даже будут отмечать – ведь Киргизия тогда избавилась от колониального гнета со стороны России и стала независимой. ЛДПР в Думе тут же расценила это как бунт на корабле и ввела против киргизов санкции – решила отыграться на киргизских водителях-гастарбайтерах. Словом жизнь вяло, но кипит-таки. Попкорн еще пригодится.

Ну а в далекой Америке догорает костер обвинений политических противников в связях с Москвой. Правда догорает вяло – Хиллари уже проиграла, книгу об этом написала, Трамп ее привычно обругал в твиттере, мол сама продалась Кремлю, надо расследовать "урановую сделку". Спецпрокурор Мюллер требует посадок, но тоже как-то неактивно. Эпизод уже заигран, мяч укатился дальше. Орел наш Дональд ни в коем случае не дает себя заподозрить в пророссийских симпатиях, науськивает своего спецпредставителя на Украине Волкера нарушить минские соглашения, пугает российского посла Антонова своей непредсказуемостью, словом, все идет своим чередом.

Курт Волкер. Кадр youtube.com

И только гордая Северная Корея не сдается. Она упорно продолжает совершенствовать ядерное оружие. У них, говорят, даже уже есть и подводные лодки с баллистическими ракетами. Ну максимум по одной ракете на лодку – иначе утонет. И спутники намерена запускать на орбиту. Это очень важно для корейского народного хозяйства, которое так процветает что граждане с голоду пухнут. Но что делать – кругом империалистические агрессоры плавают, акулы капитализма. Авианосцы шлют, ругаются в твиттере, Ким даже похудел. Говорят что весь фейерверк начнется после зимней Олимпиады в соседней Южной Корее, так как США и НАТО далее терпеть не намерены. Ракеты вот-вот их достанут (в теории), поэтому они собираются пресечь такую возможность (на практике). Во время Игр конечно начинать войну, тем более атомную, неудобно – даже союзники не оценят. Ну а после стесняться уже нечего и некого. Так что, если россиян на зимние Игры в Пхенчхан не пустят – может оно и к лучшему.

Но, разумеется, вслед за осенью будет и зима, а там уж что-нибудь да поменяется. В новом году появятся новые политические идеи, разные программы, Ксения разгонится галопом и придет-таки к финишной черте, будет новая экономика, новый премьер-министр, новые телепрограммы и сериалы, новые модные тренды. В общем осень – это временно, главное ждать и надеяться.

31 октября 2017, 11:45

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