Политическая осень-2017

Месяц ноябрь, судя по прогнозам погоды, будет так себе, ни рыба ни мясо, без перемен. А за окном – прямо как в песне – то дождь, то снег, и спать хочется, но не уснуть. В политической жизни тоже наступило некоторое затишье. Трамп уже отпел свое, Собчак же еще не успела как следует раскрутиться, хоть и прилагает усилия. Разве что военные учения как-то оживляют "пейзаж".

Были недавно учения "Запад-2017", на территории дружественной Белоруссии, теперь пошел запуск баллистических ракет, произведенный лично верховным главнокомандующим, ответные учения США, словом все к чему-то готовятся. Не иначе как к войне.



Ну а пока войны нет – идет разминка. Вся Каталония встрепенулась и решила уйти подальше от ненавистной с некоторых пор Испании. Хватит кормить Мадрид! Местный премьер Пучдемон правда долго колебался, все гадал, объявлять автономию или нет, но в конце концов решился-таки. Местный каталонский парламент его поддержал, а вот центральные власти не одобрили. Там еще помнят Франко и как он решал проблемы сепаратизма.

На Украине "чудесный грузин" тоже продолжает зажигать, в свободное от жевания галстуков время. Он как проник на территорию "Незалежной", так и не может оттуда уползти, все собирает митинги и грозит президенту Порошенко импичментом, ловко играя на чувствах народного недовольства. Уже и сообщников его, то есть соотечественников, СБУ поймала, и обратно в Грузию депортировала, а он все никак не уймется. И Тимошенко, ветеран политических баттлов, тоже вылезла на свет, накрутила косу и начала пробираться к вершинам власти вместе со своей "Батькивщиной". То есть там перманентная революция, которая никогда не кончится, как аргентинский сериал про дона Хуана и его красивую даму.

В Испании представление открывается, а в Сирии видимо уже закрывается. Освободили от басмачей почти всю территорию, причем министр Шойгу сгоряча назвал цифру в триста процентов от имеющейся на карте. Но в целом ИГИЛ побежден, запрещен окончательно и скоро уже придет пора гнать со священной сирийской земли и американскую коалицию. Во всяком случае МИД Сирии заявил что Ракка до сих пор оккупирована, недвусмысленно намекая на американских спасителей.

В родной России же теперь две беды – Собчак и Поклонская, ну и конечно юбилей Октябрьской революции. Сто лет прошло, а до сих пор спорят – великая она была или не великая? Святой был царь Николай, или все-таки брюнетка Матильда ему дорогу перебежала? Стоит праздновать или пока воздержаться? Кремль устами пресс-секретаря Пескова сообщил, что не видит что тут праздновать. А вот киргизы неожиданно увидели, сказали, что вполне даже будут отмечать – ведь Киргизия тогда избавилась от колониального гнета со стороны России и стала независимой. ЛДПР в Думе тут же расценила это как бунт на корабле и ввела против киргизов санкции – решила отыграться на киргизских водителях-гастарбайтерах. Словом жизнь вяло, но кипит-таки. Попкорн еще пригодится.

Ну а в далекой Америке догорает костер обвинений политических противников в связях с Москвой. Правда догорает вяло – Хиллари уже проиграла, книгу об этом написала, Трамп ее привычно обругал в твиттере, мол сама продалась Кремлю, надо расследовать "урановую сделку". Спецпрокурор Мюллер требует посадок, но тоже как-то неактивно. Эпизод уже заигран, мяч укатился дальше. Орел наш Дональд ни в коем случае не дает себя заподозрить в пророссийских симпатиях, науськивает своего спецпредставителя на Украине Волкера нарушить минские соглашения, пугает российского посла Антонова своей непредсказуемостью, словом, все идет своим чередом.

И только гордая Северная Корея не сдается. Она упорно продолжает совершенствовать ядерное оружие. У них, говорят, даже уже есть и подводные лодки с баллистическими ракетами. Ну максимум по одной ракете на лодку – иначе утонет. И спутники намерена запускать на орбиту. Это очень важно для корейского народного хозяйства, которое так процветает что граждане с голоду пухнут. Но что делать – кругом империалистические агрессоры плавают, акулы капитализма. Авианосцы шлют, ругаются в твиттере, Ким даже похудел. Говорят что весь фейерверк начнется после зимней Олимпиады в соседней Южной Корее, так как США и НАТО далее терпеть не намерены. Ракеты вот-вот их достанут (в теории), поэтому они собираются пресечь такую возможность (на практике). Во время Игр конечно начинать войну, тем более атомную, неудобно – даже союзники не оценят. Ну а после стесняться уже нечего и некого. Так что, если россиян на зимние Игры в Пхенчхан не пустят – может оно и к лучшему.

Но, разумеется, вслед за осенью будет и зима, а там уж что-нибудь да поменяется. В новом году появятся новые политические идеи, разные программы, Ксения разгонится галопом и придет-таки к финишной черте, будет новая экономика, новый премьер-министр, новые телепрограммы и сериалы, новые модные тренды. В общем осень – это временно, главное ждать и надеяться.