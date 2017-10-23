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ЕС превращается в Евроогрызок

Фото: GLOBAL LOOK press/Sascha Steinach
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Евросоюз постепенно начинает напоминать поздний СССР. После Брекзита многие начали проводить это сравнение, но сейчас эта похожесть на СССР эпохи заката особенно остро чувствуется в те моменты, когда слышится громкий треск – это трещат по швам страны, которые входят в Евросоюз.
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Логично, что в Брюсселе и других европейских столицах есть политики и спецслужбы, которые поставили перед собой задачу бороться с сепаратистами, и пока у них еще неплохо получается, но дела идут все хуже и хуже. Сепаратисты в той или иной форме возвращаются вновь и вновь, и таким образом они постепенно подтачивают стабильность государств, из которых они пытаются выйти.

Важный момент – некоторых сторонников развала европейских государств, например, каталонских сепаратистов, поддерживает Джордж Сорос, которому хочется превратить ЕС в федерацию, состоящую не из стран, а из регионов, которые будут полностью зависеть от брюссельской бюрократии. Другие сепаратистские движения, такие как движения в Ломбардии и Венето, не пользуются такой поддержкой, потому что эти движения основаны на евроскептицизме и ненависти к Евросоюзу. Однако и сепаратисты Каталонии, и итальянские сепаратисты вместе создают ощущение нестабильности Евросоюза в целом.

Фото: GLOBAL LOOK press/Xavier Bonilla

Понятно, что если по ЕС пойдет цепная реакция в виде парада суверенитетов, то план Сороса по превращению Еросоюза в Соединенные Штаты Европы может сработать. Тем более что за такую, гораздо более централизованную Европу, выступает, например, Эммануэль Макрон. Однако, цепная и неконтролируемая реакция в виде парада суверенитетов может привести к тому, что часть Евросоюза действительно станет эдакими "Европейскими США", но другая часть, точнее части ЕС, могут просто отвалиться в свободное плавание. В этом случае от Евросоюза останется "евроогрызок" и всем, кроме нас, будет очень грустно.

За прошедшие выходные произошли интересные события в Испании и Италии. В Испании, каталонские сепаратисты продолжили шатать режим, на что центральная власть в Мадриде ответила фактической ликвидацией каталонской автономии. Это действие является законным с точки зрения испанской конституции, но вот с политтехнологической точки зрения – это очень плохая идея, потому что это может подтолкнуть к поддержке сепаратистов даже умеренных каталонцев. Это большой риск, но все-таки можно признать, что в случае если Мадрид будет готов идти до конца по максимально жесткому сценарию, то шансы сломать каталонское сопротивление у него есть. Это не решит проблему в принципе, но на некоторое время позволит Мадриду купировать кризис и хорошо подумать о том, что делать дальше, потому что ликвидация автономии не означает конец сепаратизма, особенно, если этот сепаратизм поддерживают извне.

В это же время в Италии прошли референдумы в провинциях Венето и Ломбардия. Референдумы были организованы правой евроскептической партией "Лига Севера" и у этих референдумов было несколько важных отличий от того, что происходило в Каталонии. Во-первых, референдумы были абсолютно законными и римские власти скрипя сердцем и зубами признали этот факт, и, следовательно, не могли помешать их проведению. Во-вторых, итальянские евроскептики действуют осторожно и на референдумы был вынесен не вопрос о независимости, а вопрос о том, чтобы уполномочить местные власти, в смысле ту самую "Лигу Севера", которая контролирует ключевые политические посты в обеих регионах, вести переговоры с центральной властью о перераспределении налогов, которые сейчас уходят в центральную государственную казну.

Фото: GLOBAL LOOK press

Итальянские правые евроскептики при выборе между "шашечками" и "ехать" твердо выбирают "ехать", и этим они сильно отличаются от своих каталонских коллег. В прошлом "Лига Севера" была открыто сепаратисткой партией, но сейчас все сделано умнее и цивилизованнее. В конце концов какая разница, как выглядит флаг на мэрии, если деньги не уходят в Рим, а по большей части остаются в Ломбардии и Венето? А еще, если закон не дает разделить Италию, значит стоит не идти на конфликт с законом, а захватить часть власти в самой Италии, и вот уже "Лига Севера" идет на выборы в итальянский парламент. У партии уже есть депутаты в итальянском парламенте, а на следующих выборах их, скорее всего, станет еще больше. А это значит, что голоса фракции северных сепаратистов можно будет обменивать на правительственные уступки по все новым и новым вопросам, добиваясь таким образом не юридической, а фактической независимости для Венето и Ломбардии.

А теперь самое главное, о чем не принято говорить у нас, особенно в либеральных СМИ. Все эти центробежные движения в странах ЕС – это показатель не только глубокого политического кризиса, но и признаки того, что экономический кризис в Евросоюзе так и не закончился, и не важно, что показывает официальная статистика. И в Каталонии, и в Венето с Ломбардией вопрос независимости очень серьезно связан с тем, что денег на всех не хватает, и с тем, что центральная власть больше не может заливать деньгами проблему сепаратизма. Денег нет и сразу же более-менее богатые и самодостаточные регионы пытаются сбросить с себя необходимость платить центральному бюджету и дотировать соседей.

История нас учит, что если деньги не будут найдены, то вопрос укрощения сепаратизма придется решать силой, а это значит, что Европа в будущем может получить даже не одно, а несколько своих АТО. В какой-то степени это будет даже справедливо после того, что европейцы натворили на Украине.

23 октября 2017, 17:48

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