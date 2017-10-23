ЕС превращается в Евроогрызок

Евросоюз постепенно начинает напоминать поздний СССР. После Брекзита многие начали проводить это сравнение, но сейчас эта похожесть на СССР эпохи заката особенно остро чувствуется в те моменты, когда слышится громкий треск – это трещат по швам страны, которые входят в Евросоюз.

Логично, что в Брюсселе и других европейских столицах есть политики и спецслужбы, которые поставили перед собой задачу бороться с сепаратистами, и пока у них еще неплохо получается, но дела идут все хуже и хуже. Сепаратисты в той или иной форме возвращаются вновь и вновь, и таким образом они постепенно подтачивают стабильность государств, из которых они пытаются выйти.

Важный момент – некоторых сторонников развала европейских государств, например, каталонских сепаратистов, поддерживает Джордж Сорос, которому хочется превратить ЕС в федерацию, состоящую не из стран, а из регионов, которые будут полностью зависеть от брюссельской бюрократии. Другие сепаратистские движения, такие как движения в Ломбардии и Венето, не пользуются такой поддержкой, потому что эти движения основаны на евроскептицизме и ненависти к Евросоюзу. Однако и сепаратисты Каталонии, и итальянские сепаратисты вместе создают ощущение нестабильности Евросоюза в целом.

Понятно, что если по ЕС пойдет цепная реакция в виде парада суверенитетов, то план Сороса по превращению Еросоюза в Соединенные Штаты Европы может сработать. Тем более что за такую, гораздо более централизованную Европу, выступает, например, Эммануэль Макрон. Однако, цепная и неконтролируемая реакция в виде парада суверенитетов может привести к тому, что часть Евросоюза действительно станет эдакими "Европейскими США", но другая часть, точнее части ЕС, могут просто отвалиться в свободное плавание. В этом случае от Евросоюза останется "евроогрызок" и всем, кроме нас, будет очень грустно.

За прошедшие выходные произошли интересные события в Испании и Италии. В Испании, каталонские сепаратисты продолжили шатать режим, на что центральная власть в Мадриде ответила фактической ликвидацией каталонской автономии. Это действие является законным с точки зрения испанской конституции, но вот с политтехнологической точки зрения – это очень плохая идея, потому что это может подтолкнуть к поддержке сепаратистов даже умеренных каталонцев. Это большой риск, но все-таки можно признать, что в случае если Мадрид будет готов идти до конца по максимально жесткому сценарию, то шансы сломать каталонское сопротивление у него есть. Это не решит проблему в принципе, но на некоторое время позволит Мадриду купировать кризис и хорошо подумать о том, что делать дальше, потому что ликвидация автономии не означает конец сепаратизма, особенно, если этот сепаратизм поддерживают извне.

В это же время в Италии прошли референдумы в провинциях Венето и Ломбардия. Референдумы были организованы правой евроскептической партией "Лига Севера" и у этих референдумов было несколько важных отличий от того, что происходило в Каталонии. Во-первых, референдумы были абсолютно законными и римские власти скрипя сердцем и зубами признали этот факт, и, следовательно, не могли помешать их проведению. Во-вторых, итальянские евроскептики действуют осторожно и на референдумы был вынесен не вопрос о независимости, а вопрос о том, чтобы уполномочить местные власти, в смысле ту самую "Лигу Севера", которая контролирует ключевые политические посты в обеих регионах, вести переговоры с центральной властью о перераспределении налогов, которые сейчас уходят в центральную государственную казну.

Итальянские правые евроскептики при выборе между "шашечками" и "ехать" твердо выбирают "ехать", и этим они сильно отличаются от своих каталонских коллег. В прошлом "Лига Севера" была открыто сепаратисткой партией, но сейчас все сделано умнее и цивилизованнее. В конце концов какая разница, как выглядит флаг на мэрии, если деньги не уходят в Рим, а по большей части остаются в Ломбардии и Венето? А еще, если закон не дает разделить Италию, значит стоит не идти на конфликт с законом, а захватить часть власти в самой Италии, и вот уже "Лига Севера" идет на выборы в итальянский парламент. У партии уже есть депутаты в итальянском парламенте, а на следующих выборах их, скорее всего, станет еще больше. А это значит, что голоса фракции северных сепаратистов можно будет обменивать на правительственные уступки по все новым и новым вопросам, добиваясь таким образом не юридической, а фактической независимости для Венето и Ломбардии.

А теперь самое главное, о чем не принято говорить у нас, особенно в либеральных СМИ. Все эти центробежные движения в странах ЕС – это показатель не только глубокого политического кризиса, но и признаки того, что экономический кризис в Евросоюзе так и не закончился, и не важно, что показывает официальная статистика. И в Каталонии, и в Венето с Ломбардией вопрос независимости очень серьезно связан с тем, что денег на всех не хватает, и с тем, что центральная власть больше не может заливать деньгами проблему сепаратизма. Денег нет и сразу же более-менее богатые и самодостаточные регионы пытаются сбросить с себя необходимость платить центральному бюджету и дотировать соседей.

История нас учит, что если деньги не будут найдены, то вопрос укрощения сепаратизма придется решать силой, а это значит, что Европа в будущем может получить даже не одно, а несколько своих АТО. В какой-то степени это будет даже справедливо после того, что европейцы натворили на Украине.