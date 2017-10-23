Рублю предрекают активное отступление
Единая европейская валюта снижается с утра на продолжающейся перепалке между официальным Мадридом и властями Каталонии.
Ослабление иены и евро помогли индексу доллара продемонстрировать заметное укрепление в пятницу и продолжить его в понедельник с утра. USDX преодолел сопротивление, что указывает на возможность дальнейшего роста. Для подтверждения этого разворота индексу следует преодолеть отметку 94, что означает рост на 0,3%. Без взятия этого уровня базовым сценарием является сохранение долларом тренда на снижение.
Такой внешний фон настраивает на осторожность в отношении рубля. Пара USD/RUB потихоньку ползет вверх, за неделю прибавив 50 копеек, но на дневных графиках хорошо просматривается краткосрочный повышательный тренд. Торги понедельника пара начала вокруг отметки 57,50. В случае подтверждения разворота доллара к росту пара может перейти в более интенсивное наступление.
Уже сейчас трейдеры с рублем в массе своей игнорируют позитивную динамику нефти с утра и в большей степени ориентируются на спрос на риски. Это скорее плохая новость для российской валюты, так как не позволяет ей в полной мере воспользоваться текущими высокими котировками черного золота.
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