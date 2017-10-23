Рублю предрекают активное отступление

Абе одержал победу на выборах в Японии, что означает сохранение текущего курса экономической и монетарной политики. Для иены эта новость придала импульс на ослабление, так как Абе полагается на ультрамягкую денежно-кредитную политику, что вызывает снижение валюты. На открытии торгов пара USD/JPY поднималась до 114, но позже ушла в коррекционный откат, так и не сумев с ходу преодолеть важное сопротивление. Прошедшие выборы, вероятно, уберут сопротивление на пути роста пары, хотя в последующие дни на нее могут влиять колебания спроса на риски.

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