Что означают наши сны

Сон очень интересное состояние с точки зрения психологии: в момент сна отсутствует сознательная деятельность, контролирующая функция восприятия ослабевает, мы не подвергаемся воздействию внешних раздражителей, и открывается доступ к нашему подсознанию. С помощью сновидений психика компенсирует то, чего мы страстно желаем в реальности, а сильные эмоции и физические ощущения воплощаются в виде образов.

Если приложить немного усилий, мы сможем не только расшифровать значение каждого нашего сновидения, но и использовать эти знания для самоисследования и улучшения качества своей жизни.

Что же мы на самом деле видим во сне?

Физические ощущения тела напрямую транслируются в сны. Если у нас есть какое-то заболевание (даже в том случае если болезнь пока не распознается человеком), то мы можем это увидеть во сне в виде одного из образов. К примеру, у человека болит живот, и во сне он видит, как кто-то наносит ему удар в живот, или же ему просто снится боль. Если во сне мы испытали четкое телесное ощущение, стоит к нему прислушаться.

Также сны транслируют психическую реальность человека. Если в жизни мы испытали какую-то сильную эмоцию – страх, тревогу, гнев, любовь, – то велик шанс, что наши сновидения будут обыгрывать именно это эмоциональное состояние, во сне будут появляться люди, связанные с этими чувствами (иногда аллегорически). Также ситуации, которые вызвали сильные переживания и остались не до конца понятыми, будут переигрываться снова во сне, возможно в других декорациях.

Есть образы-символы имеющие примерно похожее значение для основной массы людей, но всегда нужно учитывать личный опыт человека. К примеру, бушующий океан, большие волны, затапливающие город, являются символом коллективного бессознательного.

Как разобраться в своем сне?

Если сон был ярким, вызвал много эмоций, запомнился и никак не выходит из головы, то он точно означает что-то важное. Но что?

На самом деле у каждого человека внутри есть собственный ответ на вопрос "Что значит мой сон?", разгадать свое сновидение он может и без помощи специалиста. Более того, скорее всего именно ваша личная интерпретация будет ближе всего к истине. И все же есть специальные техники, которые позволяют понять значение ночного послания для вашей психики: