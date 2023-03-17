Максим Галкин задержан во время пьяной езды за рулем: Возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело по факту вождения в нетрезвом виде. Его фигурантом стал к удивлению сотрудников не кто иной, как Максим Галкин, который был за рулем автомобиля BMW. Галкин катался по СНТ "Медвежьи озера" и протаранил столб. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина оказался тезкой скандально известного юмориста, который покинул Россию еще год назад и был внесен Минюстом РФ в список иноагентов. Также известно, что задержанный Галкин на 20 лет младше популярного комика.
Пострадавших в результате ДТП нет. Подробности и обстоятельства происшествия выясняются. Максим Галкин по результатам проверки был лишен водительских прав за езду в пьяном состоянии. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП в подмосковной Кашире погибла семья волгоградского чиновника. Автомобиль, в котором ехали его родственники, из-за столкновения превратился в груду металла. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четверо, еще пять человек погибли. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Еще одна не менее серьезное ДТП произошло на Волгоградском шоссе.