Genesis GV70: кто на новенького?

Второй заход корейского автопроизводителя в сегмент кроссоверов вылился в среднеразмерный городской автомобиль с той же выдержанной традицией высоких технологий и хайповой отделки. Если старший брат GV80 стал более премиальным (читай: дорогим), то выпуском GV70 Genesis (читай Hyundai) решили победить конкурентов еще и ценой. Что за тачка получилась? Давайте посмотрим!



КАК ВЫГЛЯДИТ:

В целом стиль автомобиля очень современный и технологичный. Посмотрите на линии, из которых складывается силуэт – несмотря на некоторую перенасыщенность, смотрится гармонично. Продолжая традицию новой линейки Genesis (к коей относятся уже G80 и GV80), новый корейский кроссовер может похвастаться разделенными двойными фарами и задними фонарями, которые смотрятся в таком виде не только стильно, но и очень узнаваемо. Пятиугольная закругленная решетка радиатора, рифмующиеся решетки по сторонам и под радиатором и прямая центральная линия на капоте.

По сравнению с граненым GV80, форма “семидесятки” более плавная, вызывающая ассоциации с GL серией Mercedes (с учетом разницы в цене, это сравнение я бы назвал приятным).

КАК ВНУТРИ:

Отделка GV70 не может не радовать: материалы не самые дорогие, чтобы автомобиль не стоил как крыло от самолета, но подобраны со вкусом. Основная часть торпедо и остальной части салона отделана кожзаменителем, алюминиевые кнопки приятно холодят пальцы, и невероятно огромный, даже для современного автомобиля, дисплей: 14,5 дюймов!

Приборная панель также электронная, и имеет кучу настроек изображения, так что компоновку приборов и внешний вид можно подобрать на свой личный вкус. Анимация элементов меню тоже просто сногсшибательная. Если вы позволите продавцу дилерского центра себя посадить в автомобиль и устроить вам демонстрацию функций бортового компьютера, домой вы поедете на новом GV70, я вам обещаю.

Отдельная вишенка на торте - шайба управления компьютером, понимающая, кстати, рукописный ввод, и шайба АКПП, уже зарекомендовавшая себя в старших моделях бренда G80 и GV80. Если это не похоже на премиум, то что похоже?

Про обрамление алюминием я уже говорил. Помните крыло самолета? Вот, то-то же.

Шумоизоляция достойна отдельного упоминания: благодаря двойным стеклам и шумоизоляционным материалам, в GV70 действительно тихо во время движения. Если сравнивать с седаном G70, то это просто небо и земля. Но G70 и не обновлялся пока, так что можно только расслабиться и ждать.

КАК ЕДЕТ:

При покупке Genesis GV70 выбор двигателей внушителен: от двухлитрового бензинового до 3,5-литрового, с заявленным временем разгона 5,1 секунды. На самом деле, ездить за рулем этого автомобиля приятно. АКПП отстроена грамотно, задержек при переключении практически нет, к тому же, автомобиль со временем адаптируется к стилю езды.

Не могу сказать, что ход исключительно плавный: подвеска не сглатывает все дорожные неровности, но зато лучше чувствуешь дорогу, и этом, как мне кажется, больше соответствует стилю именно этого автомобиля: скорее молодежному, чем пенсионному.

КАК ЗВУЧИТ:

Акустика Lexicon не отличается каким-то совсем уж сумасшедшим звучанием и качеством компонентов (ну, не Burmester, все-таки, и не Bespoke), но авангардная система шумоподавления, вкупе с уже упомянутой качественной шумоизоляцией, производит очень хорошее впечатление. Я некоторое время промучился с настройками и пришел к выводу, что трехполосный эквалайзер это безусловное благо. +1 в верхах и +2 в низах. Это оптимальный вариант для этой системы.

КАК ГИТАРА:

Инструмент как всегда поместился безупречно (пора придумывать новый тест, потому что гитара в последнее время помещается во все багажники без исключения), а вот в принципе во многих обзорах я читал негативные отзывы про багажное отделение. Это связано с тем, что объем его оказался неожиданно маленьким для среднеразмерного кроссовера.

ВЫВОДЫ:

Лично мне автомобиль очень понравился. Ниже по стоимости, чем старший GV80 и уж тем более, чем конкуренты в этой нише, Genesis GV70 настроен решительно, и уверенно шагает по планете. Спрос в России на этот кроссовер довольно высокий, что связано не только с соотношением цены/качества, а экзотичностью марки: многим в последнее время хочется попробовать что-то новое. Почему не корейский автопром?