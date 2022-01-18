Range Rover Velar: ручки убрал!

Кроме воды и огня можно вечно смотреть еще на одну вещь: как задвигаются дверные ручки Range Rover Velar. Несет ли это глубокий смысл при формировании воздушных потоков и преодолении сопротивления воздуха? Вряд ли. Важно ли это, чтобы нельзя было открыть машину снаружи во время движения или прокатиться безбилетным пассажиром, вцепившись леденеющими руками в скользкую дверную ручку? Сомнительно. По-настоящему сомнению не подлежит один факт: эту машину мы запомнили. Velar – первая массовая машина на рынке, где ручки убирались в кузов. Мне было очень интересно познакомиться с этим автомобилем как с авангардом новых технологий Landrover, так как в момент дизайна этого автомобиля было использовано все последнее, современное и актуальное.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

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Range Rover Velar классифицируется как компактный люксовый кроссовер, и также является самым эффективным с точки зрения аэродинамики, с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,32. Все-таки не зря убираются ручки, не зря!

За счет округленных форм Velar действительно смотрится интеллигентнее одноклассников, да и в принципе большинства автомобилей в потоке. Ультрасовременная матричная оптика, минималистичная решетка радиатора (что редкость, кстати, в семействе Landrover), опоясывающая линия и плавно заостряющаяся задняя часть автомобиля: вот самое емкое описание модного кроссовера. Почему, кстати, машину, недотягивающую в длину всего 20 см до пяти метров назвали компактной - для меня стало не меньшей загадкой, чем BMW второй серии, которую почему-то называют автомобилем. Но хватит о грустном.

КАК ВНУТРИ:

Внутри Range Rover Velar это не автомобиль, а практически космический корабль. Три экрана (включая приборную панель), электронный переключатель АКПП, сиденья с кучей настроек и отдельно функцией массажа (главное не уснуть!). Элементы и материалы отделки внушают отдельный трепет. Да что там трепет? Из автомобиля просто не хочется выбираться, настолько в нем уютно.

Шумоизоляция на высоте: при закрытой двери и выключенной аудиосистеме единственное, что проникает в салон - шум колес. Но и это не мешает разговаривать спокойно, не повышая тона. Velar – спонсор семейного спокойствия!

С обзорностью в автомобиле все в порядке: высокая посадка и большие окна позволяют видеть далеко и широко. При парковке в стесненных условиях (много машин, снег, дождь, извержение вулкана или вторжение пришельцев) очень помогает система кругового обзора.

Два экрана, расположенных посередине торпедо, позволяют управлять всей богатой электронной начинкой автомобиля, начиная с системы климат-контроля, заканчивая связью с дилерским центром, чтобы записаться на очередное ТО.

Отдельным шиком и писком я считаю многофункциональные ручки управления климат-системой. При повороте они регулируют температуру воздуха в своей части салона, а при нажатии – включают подогрев или вентиляцию сидений. Если потянуть ручку на себя, включается режим массажа. Злые языки говорят, что есть еще какое-то действие с этим колесом, которое катапультирует водителя, но я его не нашел. Хоть и старался.

КАК ЕДЕТ:

Velar SE оборудован трехлитровым бензиновым движком на 400 лошадиных сил. Этого хватает, чтобы разгон до “сотки" занимал всего пять с половиной секунд. В мире люксовых кроссоверов эта цифра относится к категории “блестяще”. В комплектации попроще можно взять двухлитровый бензин на 249 л.с. и скучные 7,5 секунды (хотя, еще раз, это кроссовер!). Дизельные варианты представлены двухлитровым 199-сильным двигателем (8,2 секунды) и трехлитровым 300-сильным с разгоном 6,5 секунды, что до категории “блестяще” не дотягивает, но и в раздел “овощи” тоже не попадает.

Управляемость у Velar неплохая из-за острого руля, но все-таки автомобиль остается кроссовером, и даже в спортивном режиме он по-внедорожному кренится. Отклик на “тапку в пол” тоже оставляет желать лучшего: даже с трехлитровым бензином это не автомобиль для спортивных гонок. А впрочем, оно вам надо? Velar это для красоты, а не для спортивного трека.

На грунте и гравии Velar чувствует себя прекрасно. И даже во внедорожных условиях, если уж не совсем размыло дорогу, этот автомобиль вас вывезет. Не зря здесь стоит умная система определения дорожных условий, постоянный полный привод и пневматическая подвеска, работающая как в ручном, так и в автоматическом режимах.

КАК ЗВУЧИТ:

Range Rover Velar оборудован умной аудиосистемой Meridian Sound, известной не только своей качественной акустикой, но и алгоритмами расшифровки Surround звука. Я не большой фанат подобных звуковых экспериментов, и как олдскульщик считаю, что стерео – наше все.

Звучит Velar не хуже, чем выглядят сногсшибательные алюминиевые решетки на динамиках. Meridian всегда мог похвастаться отличным разборчивым верхом, а вот средний бас здесь немного просел. Прибавьте пару делений в нижних частотах, и сердце сразу запоет. Отдельное восхищение вызывает оформление интерфейса проигрывателя: на фоне ненавязчиво присутствует иллюстрация с альбома, которую бортовой компьютер загружает из сети или приложения, через которое проигрывается композиция.

КАК ГИТАРА:

Здесь тайны нет, как нет интриги или загадки: гитара разместилась вольготно и прекрасно. А как еще она могла разместиться в 558-литровом багажнике?

ВЫВОДЫ:

Range Rover Velar может уступать конкурентам в ходовых качествах и не быть топовым внедорожником, но это в нем не главное. Безупречность дизайна и насыщенность новыми технологиями – вот его конек. И на этом поле, пожалуй, ему нет равных. Непривыкшие к такому обилию функций бортового компьютера пользователи могут слегка озадачиться при попытке что-то включить или настроить (но на то и инструкция, ребята), но для такого гаджетомана как я, это не машина, а рай.

Velar, я буду скучать.