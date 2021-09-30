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Авто

В Нижегородской области женщину насмерть сбили на зебре

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В Нижегородской области два человека попали под колеса машины. Мужчина отделался травмами, а женщина в результате случившегося скончалась.

Известно, что людей сбили на пешеходном переходе. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает РИА ФАН.

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Автор: 30 сентября 2021, 13:11 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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