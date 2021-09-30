В Нижегородской области женщину насмерть сбили на зебре

В Нижегородской области два человека попали под колеса машины. Мужчина отделался травмами, а женщина в результате случившегося скончалась.
Известно, что людей сбили на пешеходном переходе. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает РИА ФАН.
В Нижегородской области два человека попали под колеса машины. Мужчина отделался травмами, а женщина в результате случившегося скончалась.
Известно, что людей сбили на пешеходном переходе. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает РИА ФАН.
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