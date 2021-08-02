И кто-то на небесах поменял Palisade…

КАК ВЫГЛЯДИТ:
На мой взгляд, силуэт машины гармоничен. Кстати, мне довелось уже выслушать сотни мнений о том, красивый это автомобиль или нет. И знаете что? Мнения разделились пополам. Одни восхищаются мужественными линиями кузова, другие – что узкие фары на таком массивном фоне не смотрятся. В любом случае, автомобиль выглядит необычно, а в наше время перенасыщенного рынка это уже что-то. А вот обрамление боковых стекол выполнено оригинально и тонко, кстати. Видите незакрытый контур?
С кормы можно увидеть сдвоенный патрубок выхлопной системы и весьма смелое дизайнерское решение в виде разделенных под косым углом задних фонарей. Опять же, в глаза резко не бросается, но придает пикантности.
КАК ВНУТРИ:
Салон рассчитан на восьмерых пассажиров (если поднять третий ряд сидений). Причем даже в базовой версии это можно проделать при помощи электроники, нажатием одной кнопки.
Отделка выполнена комбинацией натуральной и искусственной кожи. Сиденья тоже выполнены из кожи, но это уже отдельная опция, в базовую стоимость не входящая. Сидеть, кстати, удобно, и позиция водителя регулируется в 12 направлениях.[Разрыв обтекания текста]
Салон собран очень симпатично. Не могу сказать, что это роскошь и золотые унитазы, но ничего не трещит, не дребезжит во время поездки, и это уже очень хороший показатель даже для автомобиля за три с половиной миллиона.
Рукоятки АКПП нет, здесь все на кнопках (напоминает, кстати Jaguar i-Pace и Toyota Prius). Рядом с кнопками расположен переключатель режима движения: снег, грязь или песок. Не могу сказать, чтобы этот автомобиль был мягким. Плохая дорога чувствуется сразу, и не спасают даже огромные мягкие сиденья.
Одной из дизайнерских фишек салона является “Парящая консоль” – разделитель между водителем и пассажиром, под которым есть место для вещей, USB розетка и стандартный разъем на 12 вольт.
Сзади сидеть в этом автомобиле комфортно. Места для ног полно, а задний ряд сидений позволит посадить еще трех человек. Спинки легко откидываются, и доступ к задней части салона можно осуществить моментально.
Климат контроль работает на три зоны в любой комплектации, а дополнительные диффузоры в потолке позволяют направить воздушный поток максимально удобным образом и даже менять фокусировку потока.
Дополнительными фишками этого автомобиля является приглушение звука (тихий режим), чтобы не мешать спать пассажирам и передача голоса водителя в заднюю часть салона, когда пришла пора просыпаться. Ах да, и USB розетки в спинках сидений – тоже эффективное и удобное решение.
Шумоизоляция на высоте, и ветер начинает шуметь в зеркалах только после 130-140 км/ч. Но где вы будете с такой скоростью ездить в городе, подскажите?
КАК ЕДЕТ:
Не могу назвать Hyundai Palisade излишне резвым, однако разгон на бензине за 8,5 секунд – не самый плохой результат для внедорожника (пусть он и называет себя кроссовером). Дизельная версия уходит за десятисекундный лимит, и обсуждать мы ее здесь не будем.
Хороший контроль в поворотах – наверно единственная черта в списке ходовых характеристик, за которую я могу этот автомобиль похвалить. Небольшой люфт руля, задумчивость коробки-автомата мешают насладиться мощью мотора, поэтому большого удовольствия от вождения я не получил.[Разрыв обтекания текста]Куча умных систем, впрочем, дают водителю возможность расслабиться, хотя иногда слегка превышают порог разумной бдительности. Хотя бы из за того, что когда выезжаешь задним ходом с парковки, умная система, защищающая слепые зоны, может резко оттормозиться, хотя расстояние до проезжающей мимо машины колоссальное. Вы скажете, лучше перебдеть, чем недобдеть, и в обычной ситуации я с вами соглашусь. Но я так на себя кофе пролил.
Так или иначе, умный круиз-контроль, система предупреждения столкновений, обзор на 360 градусов во время парковки и вывод боковой камеры на приборную панель – весьма впечатляющий список достоинств двадцать первого века в машиностроении.
КАК ЗВУЧИТ:
В салоне Hyundai Palisade установлена акустика Harman Kardon. Да-да, та самая с мощной серединой и громкими верхами. Не могу сказать, чтобы звучание было эталонным: бас и нижняя середина провалены, а если сильно прибавлять, то размыливаются. Оптимальный настройки для этой системы – плюс один в басу. И не трогайте больше.[Разрыв обтекания текста][Разрыв обтекания текста]В системе есть переключение между режимами интерпретации 3D звука. Об аналогичных опциях я рассказывал в предыдущем обзоре Genesis G80 (и это, кстати, одна контора, если вы не знали). Оптимальный вариант звучания – эталон (стерео и не трогайте меня больше) или “аудитория”, если вам все-таки хочется 3D звучания.
КАК ГИТАРА:
Гитара поместилась в багажник легко и вольготно. Это если не раскладывать задний ряд сидений. Впрочем, и с ним гитара поместится, но в таком случае только она.
ВЫВОДЫ:
Корейский автопром (я, по-моему, говорю это раз в сотый) активно отвоевывает себе позиции на автомобильном рынке, если не вытесняя, то хотя бы подпирая собой конкурентов. Palisade не может похвастаться изяществом автомобилей премиум сегмента Genesis, но ему это и не нужно. За счет электроники он может потягаться со многими консерваторами в японском сегменте рынка, а за счет цены – наступить на хвост и "европейским партнерам”, как говорит сами знаете кто.
Так или иначе, автомобиль оставил приятные впечатления, хотя даже для корейского автопрома в езде и обращении он несколько грубоват.
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