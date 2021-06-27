Мужчина угнал машину ГАИ в центре Москвы

В центре Москвы инспектор ГАИ остановил для проверки документов один из автомобилей. Водитель этой машины разбираться с дорожной полицией не стал. Вместо этого он запрыгнул в служебное авто и был таков. В городе объявили план "Перехват". Нарушителя задержали только на 22-м километре Минского шоссе. Установлена личность угонщика. Им оказался 36-летний уроженец Калуги.