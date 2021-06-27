В аварии с двумя автобусами под Архангельском пострадали люди

Утром 27 июня на пересечении улиц Ленина и Багратиона в городе Котлас в Архангельской области столкнулись два рейсовых автобуса. В результате ДТП пострадали восемь человек, среди которых двое детей.
Утром 27 июня на пересечении улиц Ленина и Багратиона в городе Котлас в Архангельской области столкнулись два рейсовых автобуса. В результате ДТП пострадали восемь человек, среди которых двое детей.
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