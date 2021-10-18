На МКАД в аварии погиб человек

В Москве на МКАД произошла авария со смертельным исходом. Уточняется, что столкнулись шесть единиц транспорта.
В результате случившегося погиб человек, передает АГН "Москва". Также известно о пострадавшем. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Москве на МКАД произошла авария со смертельным исходом. Уточняется, что столкнулись шесть единиц транспорта.
В результате случившегося погиб человек, передает АГН "Москва". Также известно о пострадавшем. Обстоятельства случившегося выясняются.
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