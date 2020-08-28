В Москве на Киевском шоссе перевернулось такси

В российской столице произошло серьезное ДТП. Уточняется, что на Киевском шоссе перевернулось такси.
По данным телеканала "360", на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. На данный момент информации о пострадавших нет.
В российской столице произошло серьезное ДТП. Уточняется, что на Киевском шоссе перевернулось такси.
По данным телеканала "360", на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. На данный момент информации о пострадавших нет.
Артистка нырнула в водопад
Forbes рассекретил размер заработка телеведущей
Актриса рассталась с ним 27 лет назад
У продюсера и фигуриста были проблемы в отношениях
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Асмус- стремная порноактриса
Вопрос к дамам..... Серьозный
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Как влюбить мужчину
Безработица в стране.
Хочу папика
Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.