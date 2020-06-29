В аварии на МКАД погибли люди

На седьмом километре МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В кабине легковушки оказались зажатыми мужчина и женщина, передает телеканал "360". От полученных травм пострадавшие скончались.
Работает полиция. На месте ДТП образовалась пробка.
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