Смертельное ДТП с участковым попало на видео

Очевидцы сняли на видео момент страшного ДТП на Ленинском проспекте в Воронеже, где автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек, передает Life. В результате аварии двое пострадали, один погиб.
За рулем находился 24-летний участковый. Сотрудник полиции был трезв. Проводится более тщательный анализ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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