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Авто

Шестеро пострадавших: в Москве произошла серьезная авария

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В воскресенье, 31 мая, в Москве произошла серьезная авария. На Кутузовском проспекте столкнули три автомобиля такси.

В результате несколько человек оказались зажаты в машинах. Спасателям удалось вызволить их при помощи гидравлического аппарата.

Пострадали шесть граждан. Они были доставлены в больницу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: 31 мая 2020, 12:36 Источник: Вечерняя Москва

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