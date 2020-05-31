Шестеро пострадавших: в Москве произошла серьезная авария

В воскресенье, 31 мая, в Москве произошла серьезная авария. На Кутузовском проспекте столкнули три автомобиля такси.
В результате несколько человек оказались зажаты в машинах. Спасателям удалось вызволить их при помощи гидравлического аппарата.
Пострадали шесть граждан. Они были доставлены в больницу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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