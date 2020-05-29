В Петербурге автомобиль с умершим водителем спровоцировал ДТП

Утром 29 мая в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. В Выборгском районе автомобиль Volkswagen врезался в столб.
Водитель машины скончался. По предварительным данным, мужчина умер еще до столкновения: у него остановилось сердце. Точные обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.
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