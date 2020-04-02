В Петербурге водитель иномарки сбил пенсионерку

прочитано 406 раз

В Петербурге водитель иномарки совершил наезд на пенсионерку. Женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. По факту случившегося проводится проверка, пишет газета "Петербургский дневник".