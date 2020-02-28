Под Москвой произошла массовая авария

Утром 28 февраля в Московской области столкнулись три автомобиля. Авария произошла на 59-м километре Симферопольского шоссе, сообщает агентство "Москва".
В результате ДТП пострадали три человека. Подробности их состояния не раскрываются. На месте происшествия работают стражи порядка, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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