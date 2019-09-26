В Уфе таксиста обманули на 120 тысяч рублей

В Уфе таксист стал жертвой телефонных мошенников. Водителю позвонил неизвестный, который сообщил, что клиентом будет иностранка, и попросил передать данные карты для оплаты.
Таксист, ничего не заподозрив, продиктовал все цифры. В итоге злоумышленники успели снять 120 тысяч рублей с карты, пока водитель ее не заблокировал, сообщает ToDayNews Ufa.
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