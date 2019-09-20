На севере Москвы автомобиль наехал на ребенка

В пятницу, 20 сентября, на севере Москвы водитель Volkswagen совершил наезд на ребенка. После аварии автомобилист скрылся. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.
На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Подробности о состоянии ребенка не раскрываются. В настоящее время полиция разыскивает водителя.
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