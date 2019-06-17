Под Москвой детские автогонки закончились страшной аварией

На детских гонках в Подмосковье произошла страшная авария. Во время соревнований один из мальчиков не справился с управлением и влетел в ограждение. Машина мгновенно загорелась. Находившиеся рядом судьи бросились спасать ребенка.
Пострадавшего доставили в больницу с ожогами третьей степени. Врачи описывают состояние ребенка как тяжелое. По факту произошедшего следователи проводят проверку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, передает "Вести.ru".
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