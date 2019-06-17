Погиб маленький ребенок: в Башкирии произошло жуткое ДТП

В минувшее воскресенье, 16 июня, в Бирском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. На 88-м километре трассы Уфа-Янаул столкнулись легковушки Volkswagen Polo и Skoda Fabia.
В результате аварии пострадали 8 человек. Их госпитализировали. Позднее стало известно, что в больнице от многочисленных травм скончался ребенок. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, передает ToDayNews Ufa.
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